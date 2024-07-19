بيع في دقائق لمشاريع دبي العقارية

قالت مصادر في قطاع العقارات أن المشاريع العقارية لمطوري المستوى الأول في دبي يتم بيعها خلال ساعات، إن لم يكن في دقائق، مع بقاء

وللاستفادة من الطلب الكبير على العقارات بين المقيمين والمستثمرين الأجانب، يقوم المطورون في الإمارة أيضاً بإطلاق مشاريع على فترات منتظمة، ويتنافسون بغض النظر عن حجمهم، على جذب انتباه وكلاء العقارات والمشترين، الذين يمثلون معظم المبيعات. في الآونة الأخيرة، يقال إن مشروع "مِراس" قد تم بيعه في غضون 45 دقيقة، في حين باعت شركة الدار العقارية في أبو ظبي مشروعها في دبي في غضون 72 ساعة.

"يتمتع مطورو المستوى الأول بميزة كبيرة هنا لأنهم يمتلكون أقوى علامات تجارية، وسجل حافل جدير بالثقة، و يمتازون بأبرز المواقع. وقال المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: “إنهم يحتفظون أيضاً بأكبر شبكة من الوسطاء، المسؤولين عن معظم مبيعاتهم، وغالباً ما تتفوق عروضهم الإجمالية على تلك التي يقدمها المطورون الصغار”.

وبعض مطوري المستوى الأول يشمل مِراس، ودبي القابضة وإعمار العقارية ونخيل وداماك العقارية. والأهم من ذلك، أن البنوك تقدم أيضاً قروضاً عقارية لمشتري العقارات على العقارات غير المكتملة في مشاريع مطوري المستوى الأول.