بيع في دقائق لمشاريع دبي العقارية
قالت مصادر في قطاع العقارات أن المشاريع العقارية لمطوري المستوى الأول في دبي يتم بيعها خلال ساعات، إن لم يكن في دقائق، مع بقاء
وللاستفادة من الطلب الكبير على العقارات بين المقيمين والمستثمرين الأجانب، يقوم المطورون في الإمارة أيضاً بإطلاق مشاريع على فترات منتظمة، ويتنافسون بغض النظر عن حجمهم، على جذب انتباه وكلاء العقارات والمشترين، الذين يمثلون معظم المبيعات. في الآونة الأخيرة، يقال إن مشروع "مِراس" قد تم بيعه في غضون 45 دقيقة، في حين باعت شركة الدار العقارية في أبو ظبي مشروعها في دبي في غضون 72 ساعة.
"يتمتع مطورو المستوى الأول بميزة كبيرة هنا لأنهم يمتلكون أقوى علامات تجارية، وسجل حافل جدير بالثقة، و يمتازون بأبرز المواقع. وقال المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: “إنهم يحتفظون أيضاً بأكبر شبكة من الوسطاء، المسؤولين عن معظم مبيعاتهم، وغالباً ما تتفوق عروضهم الإجمالية على تلك التي يقدمها المطورون الصغار”.
وبعض مطوري المستوى الأول يشمل مِراس، ودبي القابضة وإعمار العقارية ونخيل وداماك العقارية. والأهم من ذلك، أن البنوك تقدم أيضاً قروضاً عقارية لمشتري العقارات على العقارات غير المكتملة في مشاريع مطوري المستوى الأول.
تباين في البيع
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فام بروبيريتيز" :"المشاريع التي يتم بيعها خلال ساعات هي تلك التي تقدم شيئاً مختلفاً، وتبرز عما هو متاح في السوق من المطورين الآخرين. ولكن حتى بالنسبة لمطوري المستوى الأول، لا يتم بيع كل مشروع بسرعة، على سبيل المثال، من الطبيعي أن تستغرق بعض المشاريع فائقة الفخامة ذات الأسعار المرتفعة للغاية وقتاً أطول للبيع".
وأضاف:"على الرغم من أن سوق العقارات على المخطط لا يزال قوياً، إلا أنه لا يستفيد منه جميع المطورين بشكل كامل. وتتمتع المشاريع المتميزة بنقاط بيع فريدة من نوعها، مثل "فيرف سيتي ووك"، الذي باعت مؤخراً 427 وحدة في 45 دقيقة، حيث وصل سعر شقة البنتهاوس إلى 30 مليون درهم، وأفضل قصص المبيعات تأتي من مطورين مثل مِراس الذين يكرسون الوقت والموارد لمعرفة السوق من الداخل إلى الخارج، والتخطيط بعناية، ووجود وسطاء ذوي خبرة في فريقهم".
وباعت شركة الدار العقارية أكثر من 660 وحدة من مشروعها" فيرديس باي هافن"Verdes by Haven في دبي خلال 72 ساعة من إطلاقه، والذي يعد أول مشروع تطويري للشركة التي يقع مقرها في أبوظبي بالشراكة مع دبي القابضة، وهي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في 31 دولة.
وحققت الدار أكثر من مليار درهم إماراتي من خلال فعاليات المبيعات التي نظمتها في مركز دبي التجاري العالمي وميدان الدار في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية دولية زارت ستة أسواق مختلفة حول العالم.
وشكل المقيمون الوافدون والمشترون الأجانب 83% من المبيعات، ويمثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات. وشكل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 17 في المائة المتبقية من المبيعات.
وتمثل المشتريات الإناث 28 في المائة من المبيعات، بينما أكمل المشترون الذكور 72 في المائة من الوحدات المشتراة. وكان نحو 56 في المائة من المشترين تحت سن 45 عاماً في حين شكل المشترون لأول مرة 88 في المائة من المبيعات، وفقاً لدراسات القطاع.
وقال المسدي إن أفضل ما في السوق اليوم هو أنه لا يعتمد على جنسية واحدة أو جنسيتين لأنه يضم مزيجاً قوياً من المستثمرين الدوليين.
وأضاف: "بالطبع، لدينا نسبة أعلى من جنسيات معينة في بعض المشاريع. على سبيل المثال، في حالة"ناس جاردينس" NAS Gardens، شهدنا اهتماماً أكبر من المشترين الهنود والآسيويين والعرب والإيرانيين والروس. وفي الوقت نفسه، في حالة مشاريع الواجهة البحرية، نرى اهتماماً من العديد من الجنسيات الأخرى، مع وجود أوروبي كبير".
خطط دفع حاسمة
وقال المسدي إن وفرة المعروض من العقارات السكنية يؤثر على المشترين والمستثمرين ليصبحوا أكثر انتقائية عند اختيار المشروع، ويشمل حتى الوحدة الفردية. وهذه إحدى علامات نضج السوق.
وأضاف: "ونتيجة لذلك، تشتد المنافسة بين مطوري العقارات، وهناك العديد من المقاييس التنافسية الحيوية التي تحدد من يبرز".
وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع قيمة العقارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبح إجمالي سعر كل وحدة أكثر أهمية من سعر القدم المربع. وأضاف أن خطط الدفع مهمة بشكل خاص في البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض. ويتم بيع مشاريع دبي العقارية في دقائق على الرغم من إطلاق العديد من المشاريع الجديدة.