بيت زايد: متحف عائلي بأبوظبي يعرض تراث الإمارات

بإمكان أي شخص أن يدخل منزل عائلة الإماراتي راشد يوسف الحمادي، حيث يشعر كل ضيف أنه ينتقل إلى عصر مختلف؛ في تلك الأيام عندما كانت المنازل مصنوعة من سعف النخيل، وعندما كانت أجهزة التلفزيون ذات المقابض الدوارة هي الأكثر انتشاراً.

وتعود إحدى السيارات المتوقفة في مرآبه إلى عام 1923، في حين أن بعض الكتب الموجودة على الرف عمرها مئات السنين.

وبدأ راشد بجمع القطع القديمة في مطلع التسعينيات، بعد وقت قصير من زواجه من فاطمة حسن، التي تعشق أيضاً الاحتفاظ بالقطع التراثية.

وفي عام 2006، قررا افتتاح منزلهم كمتحف لمشاركة مجموعتهم مع العامة، وأطلقا عليه اسم "بيت زايد" (متحف دار زايد للتراث).