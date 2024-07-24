بيت زايد: متحف عائلي بأبوظبي يعرض تراث الإمارات
بإمكان أي شخص أن يدخل منزل عائلة الإماراتي راشد يوسف الحمادي، حيث يشعر كل ضيف أنه ينتقل إلى عصر مختلف؛ في تلك الأيام عندما كانت المنازل مصنوعة من سعف النخيل، وعندما كانت أجهزة التلفزيون ذات المقابض الدوارة هي الأكثر انتشاراً.
وتعود إحدى السيارات المتوقفة في مرآبه إلى عام 1923، في حين أن بعض الكتب الموجودة على الرف عمرها مئات السنين.
وبدأ راشد بجمع القطع القديمة في مطلع التسعينيات، بعد وقت قصير من زواجه من فاطمة حسن، التي تعشق أيضاً الاحتفاظ بالقطع التراثية.
وفي عام 2006، قررا افتتاح منزلهم كمتحف لمشاركة مجموعتهم مع العامة، وأطلقا عليه اسم "بيت زايد" (متحف دار زايد للتراث).
وقال عبدالله نجل راشد لصحيفة خليج تايمز: "كان والدي، منذ صغره، يردد لي دائماً مقولة الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد رحمه الله: من ليس له ماض، ليس له حاضر، ولا مستقبل".
وأوضح أن المنزل تحول إلى متحف "حتى يبرز التراث للجيل الأصغر سناً ولنجعلهم يرون بأعينهم ماضيهم وحياتنا القديمة."
وتعيش العائلة في نفس المنزل في منطقة الفلاح بأبوظبي، لكنه مقسم إلى مناطق معينة لخصوصيتهم.
بناء المجموعة
يضم "بيت زايد" أكثر من 2000 قطعة نادرة و17 سيارة كلاسيكية، بما في ذلك واحدة من عام 1923.
وهناك أيضاً جوازات سفر قديمة وكتب يعود تاريخها إلى مائة عام بالإضافة إلى أجهزة تلفزيون قديمة.
ويعرض أحد أقسام المتحف عبق وجماليات المنازل الإماراتية التقليدية ذات الأبواب المقوسة، بينما يشبه قسم آخر تصميم العريش، وهو منزل مصنوع من سعف النخيل.
وتم تخصيص غرفة لتراث عائلة راشد الحمادي، وتحديداً ذكريات والده وجده.
وقال عبد الله: "كان استقبال الزوار دائماً مسؤولية والدتي، لقد كان من دواعي سرورها أن ترى الناس يزورون منزلنا، وكانت تدعو دائماً أصدقائها وجيرانها إليه".
مفتوح للجميع
وبجانب سكان الحي، فإن منزل راشد مفتوح أيضاً للغرباء والسياح الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد الله: "لقد استقبلنا طلاب المدارس كجزء من رحلة ميدانية، كما زارنا السياح الأجانب وطلاب الجامعات. لقد أعادتهم الرحلة إلى الماضي وكأنهم يجلسون في منزل إماراتي من الماضي. حتى أن والدتي تطبخ لهم الطعام الإماراتي التقليدي".
وانضم عبدالله، الذي يبلغ من العمر الآن 20 عاماً، إلى والديه في أنشطتهما عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وبينما ركز والديه على جمع الأدوات المنزلية القديمة والأثاث والتذكارات، طور هو شغفه بجمع السيارات القديمة.
ويقول عبد الله: "لقد شجعني والدي دائماً، عندما كان عمري 13 عاماً حيث اشترى لي أول سيارة قديمة رأيتها عندما رافقته ذات مرة لإصلاح سيارته، ومنها أضفناها إلى المتحف. والآن، وأنا في العشرين من عمري، مازلت أجمع وأبحث عن السيارات القديمة لإضافتها إلى المتحف".