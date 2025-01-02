بيت المدفع في الشارقة ..منزل تاريخي للتقاليد والمجتمع

وأوضح "علي يوسف القصير"، وهو زائر متكرر آخر، أن المجلس مفتوح يومياً، مع فترتين رئيسيتين للنشاط - الصباح من الساعة 9 صباحاً إلى 1 ظهراً والمساء من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً. وقال: "بأمر منصاحب السمو حاكم الشارقة، تم الاهتمام بجميع احتياجاتنا". و"حرصت الحكومة على صيانة المجلس جيداً، وتوفير كل شيء من الشاي إلى الكهرباء".