بيت القلوب برأس الخيمة: معلم بارز يجذب الزوار

يُطلق على هذا المنزل الفريد من نوعه اسم "بيت القلوب"، وهو ملك للإماراتي محمد بن خاطر النعيمي. وفي مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال إن مصدر إلهام منزله جاء خلال إحدى رحلاته إلى كولورادو في عام 1996 حيث واجه لأول مرة منزلًا على شكل قلب.