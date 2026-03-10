"بيتنا واحد".. مرافئ المودة في فريج الفلاح خلال رمضان

في إطار المبادرات المجتمعية التي تعزز التماسك الاجتماعي وترسّخ القيم الإماراتية الأصيلة، انطلقت مبادرة "بيتنا واحد" التي تأتي بعد دراسة وملاحظة تغيّر نمط الحياة وتسارع إيقاعه في المجتمع الإماراتي حيث أصبحت البيوت اليوم أقرب مكانياً لكنها أبعد اجتماعياً إذ ارتفعت الأسوار واختفت كثير من اللقاءات العفوية التي كانت تمنح الفريج روحه وتمنح العلاقات بين الجيران دفئها الإنساني.
فلم تكن البيوت في الماضي جدراناً منفصلة تفصل بين الناس، بل كانت امتداداً طبيعياً لبعضها البعض؛ يلتقي عندها الجيران، يتبادلون السلام ويتشاركون لحظات الحياة اليومية ببساطة وعفوية.
ورغم هذا التحول، ما زالت الرغبة في التواصل موجودة بين الناس، لكنها غالباً ما تقف عند حدود ما يُعرف بـ "الخجل الاجتماعي" من طرق الأبواب أو الخوف من الإحراج وكلفة الرسميات مما يجعل الكثير من فرص اللقاء البسيطة تمر دون أن تتحول إلى علاقة أو حديث أو لحظة مشتركة.
لذا أطلقت هيّا العامري مؤسِسة شركة حركات بركات المتخصصة في تصميم المبادرات المجتمعية القائمة على الهوية والقيم المحلية بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في أبوظبي مبادرة "بيتنا واحد" كبداية من مدينة الفلاح في الساحة العامة "نبض الفلاح"والتي تهدف إلى إعادة إحياء روح "الفريج" وتشجيع التفاعل الطبيعي بين الجيران، من خلال أنشطة تعيد للعلاقات الاجتماعية روحها الجميله داخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان المبارك.
مجتمع متماسك أساسه العلاقات الإنسانية
تأسست المبادرة على فكرة أساسيه وهي أن المجتمع القوي والمتماسك هو القادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحاته والتخطيط لمستقبله، وهو ما يتحقق عبر تعزيز العلاقات الإنسانية داخل الأحياء السكنية بإعادة إحياء التفاعل الاجتماعي بين الجيران في مدينة الفلاح ، من خلال تشجيع اللقاءات العفوية والدردشة البسيطة أمام البيوت، بما يعيد للمكان معناه الاجتماعي ويعزز الشعور بالألفة والانتماء بين السكان نظراً للتكوين السكاني في المدينة التي تحتضن الغالبية من المواطنين الذين يتشاركون نفس العادات والثقافة.
رؤية تعيد للفريج روحه
تقوم رؤية المبادرة على إعادة بناء القرب الإنساني بين الجيران، وإحياء روح التواصل البسيط الذي كان يشكل جزءاً أصيلاً من حياة الفريج الإماراتي وإحداث تغيير سلوكي ملموس في الحياة اليومية لسكان الحي خلال شهر رمضان يتمثل في زيادة التفاعل المباشر بين الجيران خارج إطار السلام العابر، وتشجيع الوقوف للحظات قصيرة للحديث وتبادل التحية بعد صلاة التراويح، إضافة إلى خلق فرص متكررة للتواصل غير الرسمي بما يسمح للعلاقات الاجتماعية بالتطور تدريجياً. كما تسعى إلى تعزيز شعور السكان بالألفة والانتماء وإعادة الحياة إلى المساحات السكنية باعتبارها مجالاً للتفاعل الإنساني.
مساحة لكل فئات المجتمع
تستهدف المبادرة ثلاث فئات رئيسية في المجتمع، حيث يشكّل كبار السن نبض الحي وحضوره الحيّ، إذ يسهم وجودهم في نقل القيم الاجتماعية وإحياء روح التواصل بين السكان. بينما تمثل النساء المحرك الأساسي للتفاعل اليومي وصاحبات الدور الأكبر في فتح مساحات الحوار والتواصل داخل الحي. أما الأطفال فيتعلمون القيم الاجتماعية بالمشاهدة والممارسة، ويكبرون وهم يرون الحي مساحة أمان وتواصل بين الجيران.
أسس علميه ومنهجيه لنتائج مستدامه
تعتمد مبادرة "بيتنا واحد"على منهجية اجتماعية متدرجة تهدف إلى إعادة بناء التفاعل الطبيعي بين الجيران بطريقة بسيطة وقابلة للتطبيق في الحياة اليومية داخل الحي. وترتكز هذه المنهجية على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بتهيئة المجتمع للتواصل، ثم خلق فرص اللقاء بين الجيران، وصولاً إلى تحويل هذا التواصل إلى سلوك اجتماعي متكرر.
الإذن الاجتماعي
تبدأ المبادرة بتهيئة البيئة الاجتماعية للتواصل بين الجيران وإزالة الحواجز النفسية التي قد تمنعهم من المبادرة بالحديث أو الزيارة. ويتم ذلك عبر إطلاق حملة توعوية من خلال الحسابات الرقمية والمؤثرين المحليين ومجموعات الحي، إلى جانب توزيع حقيبة رمزية على المنازل تحتوي على عدد من العناصر مثل ملصقات توضع على الأبواب الخارجية، ودلة قهوة مع تمر، وفانوس رمضاني، ورسالة ترحيبية تشرح فكرة المبادرة وميثاق الجيرة. ميثاق الجيرة وهو أحد العناصر الرمزية التي تأتي ضمن حقيبة "بيتنا واحد"التي يتم توزيعها على المنازل. وتشمل الحقيبة مجموعة من الأدوات التي تساعد على كسر الحواجز الاجتماعية بين الجيران، مثل الملصقات التي توضع على الباب الخارجي، ودلة قهوة مع تمر، وفانوس، إضافة إلى ميثاق الجيرة نفسه. ويشير وضع هذه العناصر إلى ما يمكن اعتباره «تصريحاً اجتماعياً» يبعث رسالة واضحة للجيران مفادها: «بأن هذا البيت يرحب بك»، ويشجع على تبادل التحية والحديث البسيط عند العتبة. كما تتضمن الحقيبة رسالة ترحيبية توضح فلسفة المبادرة وتساعد على إزالة حرج ما يسمى «التوقعات الكبيرة»، بحيث يصبح التواصل بين الجيران أمراً طبيعياً وبسيطاً بعيداً عن التكلف أو الرسميات.
ميثاق الجيرة
يتضمن تصميم المبادرة ما يعرف بـ «ميثاق الجيرة»، وهو أحد العناصر الرمزية التي تأتي ضمن حقيبة «بيتنا واحد» التي يتم توزيعها على المنازل، إلى جانب عدد من الأدوات التي تشجع على التواصل بين الجيران مثل الملصقات التي توضع على الأبواب، ودلة قهوة مع تمر، وفانوس رمضاني. ويُعد وضع هذه العناصر بمثابة "تصريح اجتماعي" يبعث رسالة واضحة للجيران مفادها أن هذا البيت يرحب بالتواصل والحديث عند العتبة. ويتضمن الميثاق رسائل مجتمعية بسيطة قريبة من ثقافة الفريج، تعكس قيم الجيرة والتكافل بين السكان، ومن بينها عبارات من ثقافتنا المحليه تعزز هذا المعنى مثل: "يا أم فلان، تذكرين يوم كنا في الفريج القديم نتبادل الصحون قبل الأذان؟ في الفلاح نبا عيالنا يعيشون نفس الشعور. طرشي النقصة، وافتحي الباب.. رمضان يجمعنا".كما يوجه رسالة إلى كبار السن تقول: "يا بوي، الفريج يحتاج توجيهكم. علمونا السنع، وذكرونا بحق الجار. مجلسكم في الفلاح هو المدرسة اللي نتعلم منها".
ويخاطب الميثاق أيضاً الأجيال الأصغر برسالة تؤكد قيمة الجار في المجتمع، جاء فيها: «يا بطل، الفريج مو بس بيوت متراصفة.. الفريج عزوة. جارك هذا هو أول واحد بيفزّع لك لو احتجت شي، وهو اللي يرفدك في الضيق قبل القريب. انزل المجلس، تعلّم السنع، وخلك أنت راعي المواجيب".
التفاعل المبدئي
بعد تهيئة المجتمع للتواصل، تأتي مرحلة خلق فرص التفاعل بين الجيران من خلال ممارسات بسيطة تشجع على الحديث العفوي. وتشمل هذه المرحلة تنظيم جلسات يقودها كبار السن عند مداخل السكك داخل الحي، يروون خلالها قصصاً وتجارب عن قيم الجيرة والتواصل، إلى جانب تشجيع تبادل الأطباق الرمضانية بين الجيران باستخدام أطباق مخصصة تحمل رسالة المبادرة. كما يتم توفير نقاط ضيافة رمزية في بعض المواقع داخل الحي تتضمن القهوة والتمر لتكون سبباً لتوقف الجيران للحظات وتبادل الحديث.
التكرار الطبيعي
تهدف هذه المرحلة إلى تحويل التفاعل بين الجيران إلى عادة اجتماعية مستمرة داخل الحي. ويتحقق ذلك من خلال عدد من الأنشطة المجتمعية، من بينها تنظيم نشاط للأطفال بعنوان "كنوز الفلاح" يقوم على اكتشاف الحي والتعرف إلى الجيران، إضافة إلى توثيق اللحظات الاجتماعية البسيطة بين السكان مثل الوقوف للحديث أو تبادل الأطباق ونشرها عبر المنصات الرقمية لتعزيز هذا السلوك بين أفراد المجتمع. كما يتم تشجيع الجيران على ربط الإضاءات الرمضانية بين بيوتهم المتجاورة لتكون رمزاً بصرياً يعكس فكرة أن الحي "بيت واحد".
متابعة التنفيذ والتقييم
بدأ التنفيذ الفعلي للمبادرة مع بداية شهر رمضان المبارك بتوزيع الحقيبة الرمزية وتنظيم اللقاءات المجتمعية ثم متابعة التفاعل خلال أسابيع الشهر عبر توثيق الأنشطة داخل الحي، وصولاً إلى مرحلة التقييم بعد انتهاء رمضان لرصد النتائج وتطوير التجربة مستقبلاً.
يتم قياس نجاح المبادرة من خلال عدد من المؤشرات، من بينها عدد البيوت المشاركة في الحملة، وعدد المشاركين في الأنشطة المجتمعية، إضافة إلى رصد التفاعل الفعلي بين الجيران أمام البيوت بعد صلاة التراويح مثل تبادل التحية أو الجلوس للحوار، فضلاً عن متابعة التعليقات التي تعكس شعور السكان بزيادة الألفة والترابط الاجتماعي داخل الحي.
* الجدير بالذكر أن مؤسسة حركات بركات وهي مؤسسة شبابية إماراتية تقدم تجارب مجتمعية وإنسانية نابعة من الهوية والقيم الإماراتية. وتعتمد المؤسسة في مشاريعها على تصميم مبادرات اجتماعية بسيطة لكنها مؤثرة، وقد تعاونت مع جهات حكومية مختلفة لتنفيذ مبادرات عززت التفاعل المجتمعي ورفعت مستوى المشاركة بين أفراد المجتمع.