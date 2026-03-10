"بيتنا واحد".. مرافئ المودة في فريج الفلاح خلال رمضان

الإذن الاجتماعي

تبدأ المبادرة بتهيئة البيئة الاجتماعية للتواصل بين الجيران وإزالة الحواجز النفسية التي قد تمنعهم من المبادرة بالحديث أو الزيارة. ويتم ذلك عبر إطلاق حملة توعوية من خلال الحسابات الرقمية والمؤثرين المحليين ومجموعات الحي، إلى جانب توزيع حقيبة رمزية على المنازل تحتوي على عدد من العناصر مثل ملصقات توضع على الأبواب الخارجية، ودلة قهوة مع تمر، وفانوس رمضاني، ورسالة ترحيبية تشرح فكرة المبادرة وميثاق الجيرة.

ميثاق الجيرة

يتضمن تصميم المبادرة ما يعرف بـ «ميثاق الجيرة»، وهو أحد العناصر الرمزية التي تأتي ضمن حقيبة «بيتنا واحد» التي يتم توزيعها على المنازل، إلى جانب عدد من الأدوات التي تشجع على التواصل بين الجيران مثل الملصقات التي توضع على الأبواب، ودلة قهوة مع تمر، وفانوس رمضاني. ويُعد وضع هذه العناصر بمثابة "تصريح اجتماعي" يبعث رسالة واضحة للجيران مفادها أن هذا البيت يرحب بالتواصل والحديث عند العتبة. ويتضمن الميثاق رسائل مجتمعية بسيطة قريبة من ثقافة الفريج، تعكس قيم الجيرة والتكافل بين السكان، ومن بينها عبارات من ثقافتنا المحليه تعزز هذا المعنى مثل: "يا أم فلان، تذكرين يوم كنا في الفريج القديم نتبادل الصحون قبل الأذان؟ في الفلاح نبا عيالنا يعيشون نفس الشعور. طرشي النقصة، وافتحي الباب.. رمضان يجمعنا".كما يوجه رسالة إلى كبار السن تقول: "يا بوي، الفريج يحتاج توجيهكم. علمونا السنع، وذكرونا بحق الجار. مجلسكم في الفلاح هو المدرسة اللي نتعلم منها".

ويخاطب الميثاق أيضاً الأجيال الأصغر برسالة تؤكد قيمة الجار في المجتمع، جاء فيها: «يا بطل، الفريج مو بس بيوت متراصفة.. الفريج عزوة. جارك هذا هو أول واحد بيفزّع لك لو احتجت شي، وهو اللي يرفدك في الضيق قبل القريب. انزل المجلس، تعلّم السنع، وخلك أنت راعي المواجيب".

التفاعل المبدئي

بعد تهيئة المجتمع للتواصل، تأتي مرحلة خلق فرص التفاعل بين الجيران من خلال ممارسات بسيطة تشجع على الحديث العفوي. وتشمل هذه المرحلة تنظيم جلسات يقودها كبار السن عند مداخل السكك داخل الحي، يروون خلالها قصصاً وتجارب عن قيم الجيرة والتواصل، إلى جانب تشجيع تبادل الأطباق الرمضانية بين الجيران باستخدام أطباق مخصصة تحمل رسالة المبادرة. كما يتم توفير نقاط ضيافة رمزية في بعض المواقع داخل الحي تتضمن القهوة والتمر لتكون سبباً لتوقف الجيران للحظات وتبادل الحديث.

التكرار الطبيعي

تهدف هذه المرحلة إلى تحويل التفاعل بين الجيران إلى عادة اجتماعية مستمرة داخل الحي. ويتحقق ذلك من خلال عدد من الأنشطة المجتمعية، من بينها تنظيم نشاط للأطفال بعنوان "كنوز الفلاح" يقوم على اكتشاف الحي والتعرف إلى الجيران، إضافة إلى توثيق اللحظات الاجتماعية البسيطة بين السكان مثل الوقوف للحديث أو تبادل الأطباق ونشرها عبر المنصات الرقمية لتعزيز هذا السلوك بين أفراد المجتمع. كما يتم تشجيع الجيران على ربط الإضاءات الرمضانية بين بيوتهم المتجاورة لتكون رمزاً بصرياً يعكس فكرة أن الحي "بيت واحد".