"بيتلجوس" المسرحية الموسيقية تجلب روعة برودواي إلى أبوظبي

أكد كاسيل أن العرض في أبوظبي يُقدَّم بنفس الشكل تمامًا الذي يُعرض فيه على مسرح برودواي وفي الأسواق العالمية الأخرى. وقال: "سيختبر الجمهور في الإمارات نفس التجربة التي يعيشها الجمهور في برودواي أو في ويست إند." وأضاف أن المسرحية عُرضت في الولايات المتحدة وكوريا واليابان وأستراليا، ومن المقرر افتتاحها في لندن عام 2026.