"بيتلجوس" المسرحية الموسيقية تجلب روعة برودواي إلى أبوظبي

قال المنتجون إن جماهير أبوظبي باتت تتبنّى المسرحيات الموسيقية بمستوى عروض برودواي، وذلك مع عرض "بيتلجوس" الموسيقى الغنائية لأول مرة في دولة الإمارات في استاد الاتحاد يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، حيث امتلأ العرض بعناصر مدهشة مثل ديدان الرمال العملاقة، والمستنسخين متعددي الأشكال، وحتى بعض النكات الخاصة بالإمارات التي أُضيفت إلى النص المسرحي.
قال مايكل كاسيل، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة مايكل كاسيل غروب، إن العاصمة الإماراتية أصبحت وجهة رئيسية للمسرحيات الموسيقية الكبرى. وأضاف: "ما نحبه في أبوظبي هو جمهورها الرائع، إنهم يعشقون المسرح الغنائي ويقدّرون الجودة والسرد الجيد، وهم جمهور متجاوب للغاية." وبعد أول ليلة عرض مكتملة العدد، قال: "كنت متأكدًا أننا اتخذنا القرار الصائب بإحضار (بيتلجوس) إلى استاد الاتحاد."
استنادًا إلى فيلم تيم بورتون الكلاسيكي لعام 1988، وُصفت المسرحية بأنها كوميديا صاخبة وسريعة الإيقاع مليئة بالمؤثرات المسرحية. وقال كاسيل: "لدينا ديدان رملية حية تظهر على المسرح، ومستنسخون من شخصية بيتلجوس... إنه عرض مذهل بحق. فعندما تتخيل مشهدًا استعراضيًا من عروض برودواي، فإن (بيتلجوس) يحقق ذلك بالفعل."
النجاح العالمي يصل إلى الإمارات - دون تغيير
أكد كاسيل أن العرض في أبوظبي يُقدَّم بنفس الشكل تمامًا الذي يُعرض فيه على مسرح برودواي وفي الأسواق العالمية الأخرى. وقال: "سيختبر الجمهور في الإمارات نفس التجربة التي يعيشها الجمهور في برودواي أو في ويست إند." وأضاف أن المسرحية عُرضت في الولايات المتحدة وكوريا واليابان وأستراليا، ومن المقرر افتتاحها في لندن عام 2026.
ورغم أن الإنتاج المسرحي بقي كما هو، أوضح الفريق أنه أضاف بعض اللمسات المرحة المحلية. وقال كاسيل: "ربما هناك إشارة أو اثنتان إلى الثقافة المحلية… ويسعدني أنها لاقت إعجاب الجمهور."
شارك الممثلان آندي كارل (في دور بيتلجوس) وإيليز ماكان (في دور باربرا مايتلاند) أمثلة على ذلك، منها استبدال مرجع لمتجر بقالة أمريكي باسم "لولو إكسبريس"، وإضافة عبارات عربية مثل شكراً، فضلاً عن نكتة طريفة تتعلق بعلبة "كوكاكولا" تتماشى مع طبيعة الشخصية المشاغبة. وقالت ماكان: "نبحث دائمًا عن طرق صغيرة يمكننا من خلالها إدخال الثقافة المحلية في العرض."
لماذا تراهن جزيرة ياس على برودواي
بالنسبة لشركة ميرال، يُعتبر العرض خطوة جديدة في تعزيز مكانة جزيرة ياس كمركز للترفيه الحي. وقال علي الهاشمي، رئيس قسم الفعاليات الجماهيرية في ميرال: "إحضار مثل هذا العرض إلى هنا دليل قوي على قدرتنا على استضافة وجذب المسرحيات الموسيقية العالمية ذات المستوى الرفيع."
وأضاف أن الطلب على المسرحيات الموسيقية في نمو مستمر: "لقد لاحظنا أن الزوار من الدول المجاورة يحضرون هذه العروض، وإن إضافة هذه الإنتاجات العالمية عالية الجودة يمنح الناس سببًا إضافيًا لزيارة أبوظبي خلال عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات."
وأكد الهاشمي أن ميرال ستستضيف العام المقبل عرض "ماري بوبينز"، مع الإعلان عن المزيد من العناوين قريبًا. وعلى المدى الطويل، قال إن أبوظبي تدرس إمكانية إطلاق عروض متميزة محليًا أو إنتاج مسرحية موسيقية خاصة بها. وختم قائلًا: "نأمل أن تسمعوا قريبًا عن مفاجآت رائعة جدًا."
الفكاهة، الحزن
ورغم أن المسرحية معروفة بطابعها الكوميدي الفوضوي، إلا أن قصتها تتمحور حول موضوعَي العائلة والفقدان. وقال كاسيل: "في جوهرها، تتناول (بيتلجوس) كيفية التعامل مع الحزن، ولكن بطريقة مضحكة ومسلية للغاية."
وصفت ماكان شخصية عائلة مايتلاند – التي تموت في الدقائق الأولى من العرض – بأنها مرآة عاطفية للجمهور. وقالت: "نحن نكتشف كل شيء في الوقت الحقيقي مع الجمهور… نحن شخصيتان غريبتان بعض الشيء، لكن لدينا الكثير من المشاعر." وأضافت أن المسرحية تنقل رسالة مفادها أن "العائلة والروابط يمكن أن تتخذ أشكالًا وطرقًا متنوعة."
أما الممثل آندي كارل، الذي يؤدي دور بيتلجوس مستخدمًا مزيجًا سريع الإيقاع من الأصوات واللهجات، فقال إن هذا الدور يمثل حلمًا تحقق منذ الطفولة. وأضاف مازحًا: "كان والداي يضجران دائمًا لأنني كنت أقلد الأصوات الغريبة في البيت، والآن أفعل الأمر نفسه وأتقاضى أجرًا عليه."
ووصف نسخته من الشخصية بأنها مزيج من عدة مصادر إلهام: "مايكل كيتون، عرض برودواي… جيم كاري، رايان رينولدز، باغز باني… أستعين بكل ما لدي."
ضحكات كبيرة ونكات جريئة
قال الممثلون إن الجمهور في أبوظبي تفاعل بشكل رائع مع الفكاهة الجريئة في العرض. وعلق كارل: "بيتلجوس لا يخاف من إطلاق نكات قد تقترب من الخط الفاصل، ربما تُضحك الناس أو تُدهشهم، لكن دون أن تتجاوز الحدود، وكل ذلك من أجل المتعة."
وأضافت ماكان أن بعض أكثر اللحظات التي لاقت ضحك الجمهور كانت نكتة متكررة عن الكريستالات، قائلة وهي تضحك: "الكريستالات تتحدث إليّ، اشترِ المزيد من الكريستالات."