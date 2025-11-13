"بيئة بناء آمنة": حملة توعية لحماية المشاريع من السرقة بالشارقة

أطلقت شرطة الشارقة مبادرة توعية جديدة لتعزيز الأمن في مواقع البناء وتثقيف المجتمع حول مخاطر السرقة والممارسات السلبية في المشاريع الجارية. ستستمر الحملة التي تحمل اسم 'بيئة بناء آمنة' حتى نهاية نوفمبر.
تدعو السلطات أصحاب المباني والمشاريع — سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات — للتعاون مع قوات الأمن والالتزام بالإجراءات الوقائية الرئيسية لتقليل مخاطر السرقة والأنشطة الإجرامية في مواقع البناء.
تشمل الالتزامات والإجراءات الوقائية الرئيسية:
تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة النشاط في جميع الأوقات.
تعيين حارس أمن للإشراف على موقع المشروع.
إقامة حواجز أو أسوار مؤقتة للحد من الوصول غير المصرح به أثناء البناء.
شراء مواد البناء فقط من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك الفواتير أو إيصالات الشراء من الموردين المعتمدين، لتجنب المسؤولية القانونية في حالة المواد غير القانونية أو غير الموثقة.
تؤكد الحملة على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، ليس فقط لمنع السرقة ولكن أيضًا لتجنب العواقب القانونية. تعمل شرطة الشارقة وشركاؤها بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة في البناء لضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة في جميع أنحاء الإمارة.
