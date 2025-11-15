بيئة الفجيرة تصادر 6 سفن صيد انتهكت قوانين " محمية جزيرة الطيور"

وأشارت إلى أن حماية المحميات الطبيعية في الفجيرة تظل أولوية استراتيجية، حيث توفر هذه المناطق مواطن حيوية وحاسمة للشعاب المرجانية، والأسماك الصغيرة، والأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض. إن الصيد غير القانوني أو غير المنظم في هذه المناطق يعطل السلاسل الغذائية، ويقلل من المخزون السمكي، ويلحق الضرر بتراكيب الشعاب المرجانية التي تعمل كملاجئ طبيعية للحياة البحرية.