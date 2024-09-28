بيئة العمل والحفاظ على المواهب في الشركات الإماراتية

لا تركز استراتيجيات الاحتفاظ الفعّالة في المقام الأول على الحوافز المالية؛ ومع ذلك، يجب على الشركات ضمان أن تكون الرواتب عادلة وتنافسية داخل الصناعة، يمنع هذا الإنصاف الأساسي عدم الرضا الذي قد ينبع من الشعور بعدم التقدير، ولكن إلى جانب الأجر العادل، يجب على الشركات أن تخلق بيئة ناضجة للإبداع والابتكار. وهذا لا يعني بالضرورة دورات تدريبية باهظة الثمن في الولايات المتحدة؛ يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل التعلم التجريبي في العمل أو المهام الدورية عبر أجزاء مختلفة من العمل لتوسيع المهارات والمعرفة.