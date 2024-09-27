بيئة العمل الداعمة للوالدين: نجاح كبير في الإمارات

لا تعمل المؤسسات الصديقة للآباء على تعزيز معنويات الموظفين فحسب، بل لها تأثير إيجابي على إنتاجيتهم أيضاً. على سبيل المثال، في "مبادلة"، خلال جائحة كوفيد-19، قدم جهاز أبوظبي للاستثمار حلول العمل المرنة في مارس 2020.

قال رئيس قسم إدارة المواهب في شركة مبادلة للاستثمار، خالد زايد الحوسني، لصحيفة خليج تايمز: "يسمح الأمر للموظفين بتعديل ساعات عملهم والعمل عن بُعد لمدة تصل إلى ستة أيام كل شهر (ومنذ ذلك الحين زادت إلى ثمانية أيام)".