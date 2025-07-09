"بيئة أبوظبي": ديدان البحر على شاطئ البطين ظاهرة طبيعية وغير ضارة

أكدت الهيئة العامة للبيئة في الإمارات العربية المتحدة، في 8 يوليو/تموز، أن وجود ديدان البحر على شاطئ البطين بأبوظبي ظاهرة طبيعية وغير ضارة. ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار سلسلة من مقاطع الفيديو التي تُظهر هذه الكائنات البحرية، والتي أثارت فضول وقلق رواد الشاطئ.

وأشارت هيئة البيئة - أبوظبي إلى أن الديدان كائنات بحرية غير ضارة تعيش عادةً في أعماق الرمال. وأكدت الهيئة على دورها البيئي المهم من خلال إعادة تدوير المواد العضوية وتوفير مصدر غذائي للأسماك، مما يساهم في الحفاظ على صحة النظام البيئي البحري بشكل عام.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن الظهور المفاجئ لديدان البحر قد يكون مرتبطا بتغيرات في درجة حرارة البحر، مما قد يؤثر على دورات تكاثرها وسلوكها.

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وطمأنت الهيئة الجمهور بأن وجود هذه الكائنات هو جزء طبيعي من التنوع البيولوجي البحري الغني في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يشكل أي خطر على مرتادي الشواطئ.