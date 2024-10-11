بوخارست وطرابزون وبكين: أرخص الوجهات السياحية

ومن بين المدن الأخرى التي سيكون من الأسهل استكشافها في العام المقبل:

قال أيوب المأمون، خبير السفر في دول مجلس التعاون الخليجي في "سكاي سكانر":"هناك سببان رئيسيان وراء كون هذه المدن من بين الأرخص. أولاً، تم إضافة رحلات جديدة في هذه الدول، مما يزيد من العرض ليتماشى مع الطلب. على سبيل المثال، أضافت المملكة العربية السعودية ستة رحلات جديدة في السنوات الأربع الماضية. ثانياً، هناك منافسة متزايدة بين شركات الطيران ووكلاء السفر، مما يدفعهم لتطوير باقات سفر أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة".