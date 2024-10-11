بوخارست وطرابزون وبكين: أرخص الوجهات السياحية
هل تخطط لاستكشاف أماكن جديدة بميزانية محدودة في عام 2025؟ إليك دليلك لقضاء عطلتك في العام المقبل.
وفقاً لدراسة حديثة نشرتها "سكاي سكانر"، ستكون بوخارست (رومانيا) وطرابزون (تركيا) وبكين (الصين) من أرخص الوجهات السياحية العام المقبل، مع توقع انخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 35% و31% و23% على التوالي.
وتجمع بوخارست بين السحر التاريخي والأناقة الحديثة، حيث أصبح المعمار الرائع والمشهد الثقافي الحيوي الآن في متناول الجميع بفضل زيادة رحلات الطيران والمنافسة بين شركات الطيران.
وتعتبر طرابزون وجهة مثالية لعشاق الطبيعة الخلابة والتاريخ الغني. وقد ساعد توسع خيارات الرحلات الجوية وزيادة الاهتمام بهذه المنطقة الجميلة على خفض الأسعار.
وأصبحت بكين الآن وجهة سياحية اقتصادية، حيث يمكن للمسافرين استكشاف معالمها التاريخية المذهلة مثل سور الصين العظيم والمدينة المحرمة. ويعزى انخفاض الأسعار إلى توافر خطوط طيران جديدة وزيادة المنافسة بين شركات الطيران.
ومن بين المدن الأخرى التي سيكون من الأسهل استكشافها في العام المقبل:
قال أيوب المأمون، خبير السفر في دول مجلس التعاون الخليجي في "سكاي سكانر":"هناك سببان رئيسيان وراء كون هذه المدن من بين الأرخص. أولاً، تم إضافة رحلات جديدة في هذه الدول، مما يزيد من العرض ليتماشى مع الطلب. على سبيل المثال، أضافت المملكة العربية السعودية ستة رحلات جديدة في السنوات الأربع الماضية. ثانياً، هناك منافسة متزايدة بين شركات الطيران ووكلاء السفر، مما يدفعهم لتطوير باقات سفر أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة".
قامت شركات الطيران الإماراتية والأجنبية بتوسيع شبكات رحلاتها بشكل كبير خلال فترة التعافي من كوفيد-19، حيث شهد السفر انتعاشاً قوياً بعد رفع القيود التي فرضتها الحكومات حول العالم. ومع استمرار نمو قطاع الطيران بشكل جيد، تسعى الشركات إلى إضافة رحلات جديدة. ومع ذلك، تواجه بعض شركات الطيران تحديات تتعلق بتأخيرات في تسليم الطائرات من شركة بوينج الأمريكية.
اهتمامات السكان بالسفر
تعتمد دراسة "اتجاهات السفر لعام 2025" التي أجرتها شركة "سكاي سكانر" على تحليل نسبة انخفاض أسعار تذاكر الرحلات ذهاباً وإياباً في الدرجة الاقتصادية، المحجوزة بين 1 يناير 2024 و30 يونيو 2024، ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2023، بهدف تقييم السفر على مدار عام 2024.
أظهرت الدراسة أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي الحالي، لا يزال المسافرون في الإمارات العربية المتحدة يضعون نفقات السفر في مقدمة أولوياتهم. ومن المتوقع أن ينفق حوالي 55% من المسافرين في الإمارات المزيد على تذاكر الطيران في عام 2025، بينما يخطط 44% منهم لزيادة إنفاقهم على الإقامة، و28% لاستئجار السيارات.
عند اختيار وجهة لقضاء العطلة، تُعد تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران ومتطلبات التأشيرة من أبرز العوامل التي يأخذها سكان الإمارات العربية المتحدة بعين الاعتبار.
ولتعزيز راحتهم وطمأنينتهم، أشار معظم المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنهم سيستثمرون أموالهم في جودة الطعام خلال الرحلة، تليها تكاليف الدخول إلى صالة المطار واختيار المقاعد على متن الطائرة.