بوابتان جديدتان ل"سالك" في نوفمبر
شارك سائقو السيارات صوراً لبوابتي "سالك" الجديدتين في دبي مع صحيفة "خليج تايمز". حيث تقع هاتان البوابتان الجديدتان، اللتان سترفعان عدد بوابات "سالك" في دبي من ثمانية إلى عشرة، عند معبر الخليج التجاري على شارع الخيل وفي منطقة الصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد بين شارعي الميدان وأم الشيف.
وذكرت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، في تقريرها المالي نصف السنوي الذي أصدرته أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تدخل بوابات التعرفة المرورية الجديدة حيز التشغيل بحلول نهاية نوفمبر من هذا العام.
الصورة التي نُشرت في "خليج تايمز" يوم الثلاثاء تُظهر اللوحة الفضية المألوفة على طريق الخيل، قبل الاقتراب من جسر الخليج التجاري باتجاه الشارقة من دبي. وتحتوي هذه اللوحة على تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) التي ستقوم بالكشف عن السيارة وخصم رسوم "سالك" تلقائياً.
وعلى الرغم من طلب "خليج تايمز" تعليقاً إضافياً من شركة "سالك" الأسبوع الماضي، إلا أن الشركة اكتفت بالتصريح بأنها "لا تستطيع التعليق أكثر أو مشاركة المزيد من التفاصيل حول بوابتي "سالك" الجديدتين بخلاف المعلومات التي تم إصدارها في 19 يناير".
تم الإعلان عن بوابتي "سالك" الجديدتين لأول مرة في وقت سابق من هذا العام "بهدف تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية في دبي".
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في يناير الماضي إن مواقع بوابتي "سالك" الجديدتين "تم اختيارها بناءً على دراسات مكثفة لحركة المرور. والهدف من ذلك هو إدارة توزيع حركة المرور والحد من الازدحام من خلال إعادة توجيه بعض الحركة المرورية إلى طرق بديلة ذات سعة أكبر، مما يسهل التنقل بشكل أكثر سلاسة وكفاءة لجميع سائقي السيارات في دبي".
كيف تساهم بوابتي سالك الجديدتين في تسهيل حركة المرور
وقالت هيئة الطرق والمواصلات في وقت سابق إن بوابتي "سالك" الجديدتين ستساهمان في تخفيف الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 42% على الطرق الرئيسية في دبي.
وعلى وجه التحديد، سوف سيساهم نظام "سالك" على معبر الخليج التجاري في:
تحويل حركة المرور من جبل علي إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات
تخفيف الازدحام على طريق الخيل بنسبة تصل إلى 15%
تخفيف الازدحام في شارع الرباط بنسبة تصل إلى 16%
تخفيف الازدحام في شارع المركز المالي بنسبة 5%
خفض إجمالي زمن الرحلة في الجزء المزدحم من طريق الخيل بين شارعي الرباط وراس الخور بنحو 20,000 ساعة يومياً في كلا الاتجاهين
ومن المتوقع أن يساهم نظام "سالك" في الصفا جنوب فيما يلي:
تخفيف الازدحام المتجه يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان بنسبة 15%
تخفيف الازدحام من شارعي الميدان والصفا إلى شارع الشيخ زايد بنحو 42%
تخفيف الازدحام على شارع الشيخ زايد بين شارعي المركز المالي ولطيفة بنت حمدان بنسبة 4%
تحسين القيادة في شارعي الخيل الأول والأصايل بنسبة 4%
كيف تعمل بوابات "سالك"
يوجد حالياً ثمانية بوابات "سالك" عاملة في مختلف أنحاء دبي، وهي: بوابة الممزر الشمالية وبوابة الممزر الجنوبية وجسر القرهود وجسر آل مكتوم ونفق المطار والصفا والبرشاء وجبل علي.
وفي كل مرة تمر فيها مركبة عبر بوابة "سالك"، يقوم نظام التعرفة بمسح بطاقة "سالك" المثبتة على الزجاج الأمامي للسيارة، ويتم خصم رسوم المرور تلقائياً بقيمة 4 دراهم من حساب السائق المدفوع مسبقاً، والذي يمكن تعبئته عبر الإنترنت أو من خلال بطاقات إعادة الشحن. وفي حال عدم وجود رصيد كافٍ في الحساب أو المرور عبر بوابة "سالك" دون بطاقة سارية المفعول فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات.
وفي العام الماضي، بلغ عدد الرحلات التي تم تسجيلها عبر بوابات "سالك" للتعرفة المرورية نحو 593 مليون رحلة، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، تم تسجيل 238.5 مليون رحلة عبر بوابات التعرفة المرورية الثمانية، ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 1.1 مليار درهم في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بوابات التعرفة في العاصمة
كما يتوفر نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، حيث تم إطلاق نظام "درب" في يناير 2021. وكما هو الحال في دبي، يتم فرض رسوم قدرها 4 دراهم على المركبات التي تمر بأي من الجسور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة (جسر المقطع وجسر المصفح وجسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد) لكل رحلة.
ومع ذلك، لا يتم فرض رسوم على المركبات التي تمر عبر بوابة "درب" إلا خلال ساعات الذروة، من الساعة 7 صباحاً حتى 9 صباحاً ومن الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً، من الاثنين إلى السبت. لا يتم تطبيق رسوم "درب" خلال ساعات غير وقت الذروة في أيام الأسبوع، كما أن رسوم "درب" مجانية طوال اليوم أيام الأحد وخلال العطلات الرسمية.
في حين يتم فرض رسوم على بوابات "سالك" في دبي خلال العطلات الرسمية وعلى مدار 24 ساعة يومياً، باستثناء بوابة آل مكتوم، حيث يكون المرور عبرها مجانياً أيام الأحد ومن الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً من الاثنين إلى السبت.