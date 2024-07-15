بوابات ذكية في مطارات باكستان لتسهيل السفر إلى الإمارات

سيصبح الطيران خارج باكستان أكثر سلاسة حيث تخطط السلطات لتركيب بوابات ذكية جديدة في المطارات الرئيسية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

,دعت هيئة الطيران المدني الباكستانية (CAA)، وهي الهيئة التنظيمية في البلاد الشركات لتقديم عروضها لتركيب بوابات إلكترونية في المطارات الرئيسية في البلاد، وهي كراتشي ولاهور وإسلام آباد.

,قامت مطارات دبي وأبو ظبي بتركيب بوابات إلكترونية لضمان تجربة سفر سلسة للمسافرين. إنّ تركيب البوابات الذكية في المطارات الباكستانية الكبرى من شأنه أن يجعل السفر خالياً من المتاعب لما يقرب من 2 مليون وافد في الإمارات.