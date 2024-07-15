بوابات ذكية في مطارات باكستان لتسهيل السفر إلى الإمارات
سيصبح الطيران خارج باكستان أكثر سلاسة حيث تخطط السلطات لتركيب بوابات ذكية جديدة في المطارات الرئيسية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
,دعت هيئة الطيران المدني الباكستانية (CAA)، وهي الهيئة التنظيمية في البلاد الشركات لتقديم عروضها لتركيب بوابات إلكترونية في المطارات الرئيسية في البلاد، وهي كراتشي ولاهور وإسلام آباد.
,قامت مطارات دبي وأبو ظبي بتركيب بوابات إلكترونية لضمان تجربة سفر سلسة للمسافرين. إنّ تركيب البوابات الذكية في المطارات الباكستانية الكبرى من شأنه أن يجعل السفر خالياً من المتاعب لما يقرب من 2 مليون وافد في الإمارات.
وقالت هيئة الطيران المدني في عروضها: "لقد تم تصميم المشروع كنظام سفر ذاتي الخدمة في المطارات لخفض التكاليف وتحسين رضا المسافرين. وسيتم وضع النظام عند بوابات الوصول والمغادرة بالمطارات، والذي سيتحقق من هوية الركاب باستخدام أحدث التقنيات. في سياق الأعداد المتزايدة للركاب ومع التوسع الأخير في المطارات، يهدف هذا إلى تحديث حل مراقبة الحدود لتمكين عملية مغادرة سلسة للمسافرين في المطارات الباكستانية مع تحسين الإجراءات الأمنية".
ويعد الممر الجوي الإماراتي الباكستاني من أكثر الممرات الجوية ازدحاماً بين البلدين. ويعيش في الإمارات أكثر من 1.7 مليون باكستاني، وهو ما يمثل 17 في المائة من سكان الإمارات العربية المتحدة. ويعد الباكستانيون ثاني أكبر مجموعة من العمال الأجانب في الإمارات بعد الهنود. وفي عام 2023، انتقل أكثر من 230 ألف باكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن فرص أفضل.
في عام 2023، أفاد مكتب الهجرة والتوظيف في الخارج (BE&OE) الباكستاني ومؤسسة التوظيف في الخارج (OEC) أنّ 862.625 عاملاً ذهبوا إلى الخارج للعمل، بزيادة قدرها 4 في المائة.
وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنّ هذه المبادرة ستخفف عبء العمل على الأعداد البشرية في الأعمال المخصصة للسفر وستوفر عملية هجرة آلية موحدة.
تعمل شركات الطيران الكبرى في الإمارات العربية المتحدة - طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران والعربية للطيران - على رحلات إلى جميع الوجهات الرئيسية في باكستان، بما في ذلك كراتشي ولاهور وإسلام أباد وبيشاور وكويتا وسيالكوت وفيصل أباد وملتان. وفي الأول من يوليو، أضافت فلاي دبي إسلام أباد ولاهور إلى وجهاتها.