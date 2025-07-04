بهجة صائدي الأمطار في الإمارات برؤية حبات البرد تتساقط في عُمان

بينما لا تزال معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة تواجه حر الصيف الشديد، تشهد بعض مناطق الخليج أمطارًا غزيرة وبردًا بين الحين والآخر. وقد حالف الحظ بعض هواة جمع الأمطار في الإمارات العربية المتحدة برؤية برد في عُمان، وشاركوا فرحتهم عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر مركز العواصف مقطع فيديو يوم الخميس، 3 يوليو، يُظهر حبات البرد في مدينة عبري بسلطنة عُمان. ويُمكن رؤية مُطاردي الأمطار وهم يلتقطون حبات البرد على جانب الطريق، ويصورون مقاطع فيديو، غير مُبالين بغزارة الأمطار.