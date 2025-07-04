بهجة صائدي الأمطار في الإمارات برؤية حبات البرد تتساقط في عُمان

بينما لا تزال معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة تواجه حر الصيف الشديد، تشهد بعض مناطق الخليج أمطارًا غزيرة وبردًا بين الحين والآخر. وقد حالف الحظ بعض هواة جمع الأمطار في الإمارات العربية المتحدة برؤية برد في عُمان، وشاركوا فرحتهم عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشر مركز العواصف مقطع فيديو يوم الخميس، 3 يوليو، يُظهر حبات البرد في مدينة عبري بسلطنة عُمان. ويُمكن رؤية مُطاردي الأمطار وهم يلتقطون حبات البرد على جانب الطريق، ويصورون مقاطع فيديو، غير مُبالين بغزارة الأمطار.
يقتربون من الكاميرا، ويستعرضون حبات البرد التي جمعوها كجائزة، والفرحة تملأ وجوههم. انظروا:
يُقدّم مركز العواصف باستمرار صورًا للأمطار والعواصف في الدولة ومحيطها. وفي وقت سابق من اليوم، نشر المركز أيضًا مقاطع فيديو لسحب كثيفة في سماء الفجيرة.
وشهدت الإمارات الأسبوع الماضي أول موجة من البرد الصيفي هذا العام، إلى جانب هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في أجزاء من مدينة العين.
شهدت مناطق في العين، مثل خطم الشكلة والملاقيط، أمطارًا غزيرة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة. ونشر مركز الأعاصير صورًا لتساقط حبات البرد من قناة الشكلة في مدينة العين.
هطول الأمطار الموسمية ليس نادرًا في الإمارات العربية المتحدة. قبل عامين فقط، ضربت فيضانات صيفية الفجيرة. ومؤخرًا، في 8 يونيو/حزيران من العام الماضي، هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من رأس الخيمة والشارقة. وتعرض طريق الوطن - المؤدي إلى حتا - لعواصف رعدية وبرد .
وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، يحدث البَرَد في الصيف عندما تكون درجات حرارة السطح دافئة، ولكن الغلاف الجوي العلوي لا يزال باردًا بدرجة كافية لدعم الجليد.
يمكن أن يتساقط البَرَد خلال فصل الصيف نتيجةً للتيارات الهوائية الصاعدة القوية في السحب الحملية. تحمل هذه التيارات الهوائية الصاعدة القوية، مدفوعةً بارتفاع الهواء الدافئ، قطرات الماء وجزيئات الجليد عالياً في الغلاف الجوي، حيث تتجمد وتتحول إلى حبات بَرَد.