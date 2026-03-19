بهجة العيد تملأ أسواق الإمارات وازدحام لافت في "اللحظات الأخيرة"

تدفق العديد من الأشخاص إلى الأسواق في جميع أنحاء البلاد لإجراء بعض تسوق اللحظات الأخيرة قبل عيد الفطر. وعلى الرغم من استمرار التوترات الإقليمية، لم يقلل سكان ومواطنو دولة الإمارات من احتفالاتهم بالعيد أو من معنوياتهم العالية.
في سوق الرولة، بدأت الحشود تتوافد فور انتهاء صلاة العشاء. وقال بائع الملابس الأفغاني، نور رحمان، إن هذا الأسبوع كان حافلاً جداً بالنسبة لهم: "منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونحن نستقبل تدفقاً مستمراً من الزبائن. هذا العام، كنا قلقين بشأن ما إذا كان الناس سيترددون في الإنفاق، ولكن والحمد لله، لم يحدث أي انخفاض في المبيعات، ونحن سعداء جداً".
يقول بائع الملابس نور رحمان إن محله سيبقى مفتوحاً حتى الساعة الثانية صباحاً، وذكر أن محله سيستمر في العمل حتى ساعات الصباح الأولى، مضيفاً: "يأتي الكثير من الناس للتسوق في اللحظات الأخيرة؛ أحياناً لشراء ملابس العيد، أو لشراء هدايا للآخرين. سنبقى مفتوحين حتى الساعة 2 صباحاً على الأقل، ثم سنعود إلى منازلنا للنوم قليلاً قبل الخروج لصلاة الفجر ثم صلاة العيد. وسيغلق المحل في أول أيام العيد واليوم الذي يليه".
وفي السوق، شوهد المصلون وهم يختارون قبعات الصلاة والملابس التقليدية لصلاة العيد في الصباح الباكر. وستُقام الصلاة هذا العام بعد شروق الشمس بوقت قصير داخل المساجد فقط وليس في المصليات المفتوحة (العيد جاہ) وسط الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وتتراوح مواقيت الصلاة بين الساعة 6:40 و6:50 صباحاً في مختلف أنحاء الدولة.
وفي متجر "المشهور" للحلويات، سارع الزبائن للتزود بالحلويات والأطباق التقليدية لاحتفالات العيد. ووفقاً لصاحب المتجر، فإن الزحام كان في بدايته وسوف يستمر حتى وقت متأخر من الليل. وفي الوقت نفسه، كان الزحام في صالون "مدينة لاهور" كبيراً لدرجة أنه تم منح القادمين الجدد قسائم (Tokens) وطُلب منهم العودة بعد ساعتين. وقال أحد السكان: "كنت أريد الحصول على قصة شعر، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث اليوم. سأبحث عن صالونات أخرى في المنطقة، وربما أجد صالوناً يمكنه استقبالي".
على الجانب الآخر، كانت الروح الاحتفالية واضحة تماماً بين المتسوقين الصغار. كانت الشقيقتان عائشة نور (6 سنوات) وميرال فاطمة (8 سنوات) في السوق مع والديهما لشراء أقماع الحناء استعداداً لاحتفالات العيد. وعبّرتا عن حماسهما للعودة إلى المنزل ووضع الحناء استعداداً لصلاة العيد يوم الجمعة.
ووفقاً لفاطمة، المقيمة في أبوظبي، فقد انتظرت ساعة كاملة قبل أن تتمكن من الحصول على خدمات في صالونها المحلي، وقالت: "كان المكان مزدحماً جداً منذ فترة ما بعد الظهر. ومع ذلك، كان أفضل شيء هو أن الصالون قدم لي خصماً بنسبة 25%. قالوا إنهم يريدون نشر بعض البهجة الاحتفالية في هذا الوقت العصيب وغير المستقر في البلاد. اعتقدت أنها كانت لفتة لطيفة للغاية".
في منطقة الكرامة، شوهد الناس يتجولون في مجموعات كبيرة، يتسوقون الملابس ويستمتعون بالطعام في اليوم الأخير من "مهرجان مأكولات الشارع الرمضاني". وفي مطعم "لالوما"، كانت الاستعدادات لمواجهة زحام يوم العيد على قدم وساق عند الساعة التاسعة مساءً. وقال أنيس فريد، مدير المطعم: "سيعمل موظفونا حتى الساعة الثانية صباحاً تقريباً قبل العودة في السادسة صباحاً. سيبدأ الإفطار في الساعة 7:30 صباحاً وسنواصل الخدمة طوال اليوم. نحن نستعين بموظفين إضافيين لتلبية ضغط العمل".