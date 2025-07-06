بن سميث: من تحدي السرطان إلى مشروع عصائر مستدام في أبوظبي

"بن سميث"، شاب يبلغ من العمر 27 عاماً ومقيم في أبوظبي ونشأ في المدينة، كان عمره 22 عاماً فقط عندما انقطعت حياته عندما شخصه الأطباء بالسرطان في الزائدة الدودية، بعد وقت قصير من تخرجه من الجامعة.

قال: "كانت تلك بداية حياتي حقًا. جميع أصدقائي حصلوا على وظائف، وأُلقي بي في المستشفى".

على مدار أكثر من عام، خضع بن لعلاجات وعمليات جراحية، وواجه فترات انتظار طويلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. خرج من هذه التجربة بلا عمل، ولا خطة واضحة، ولا طاقة تُذكر، لكنه اكتسب شعورًا جديدًا بالوضوح.

"عندما تُصاب بالسرطان، لا شيء آخر يُهمّك. فهو يضعك وجهًا لوجه مع ما هو مهم: صحتك، سلامك، ومجتمعك".

بضعف طاقته وعدم وضوح مساره المهني، لجأ بن إلى مهارة اكتسبها خلال دراسته الجامعية أثناء عمله بدوام جزئي في "جو آند ذا جوس". بدأ بتحضير العصير في المنزل لأصدقائه.

ما بدأ كفكرة غير رسمية تطور ببطء إلى Pink and Greens، وهو مصنع عصير يهتم بالصحة ويعمل الآن بمبادئ بيئية قوية ونفايات تغليف تكاد تكون معدومة.