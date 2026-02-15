بنوك الإمارات تواجه"رياح الجيوسياسة" بمراكز مالية صلبة

لا يزال القطاع المصرفي في الإمارات في وضع جيد للتعامل مع التدفقات الخارجة على الرغم من التصعيد المحتمل في المنطقة، وفقًا لمزود التصنيفات الائتمانية وبيانات السوق الرائد S&P Global.

وفقًا لتقريرها الأخير، تواصل البنوك في الإمارات والكويت وعمان امتلاك مراكز قوية صافية للأصول الخارجية، مما يجعلها في وضع جيد للتعامل مع التدفقات الخارجة في ظل سيناريو قاسٍ من الاضطرابات الجيوسياسية. كما أن البنوك السعودية قادرة على تحمل التدفقات الخارجة، على الرغم من أن ديونها الخارجية تتزايد بسرعة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تواجه البنوك القطرية والبحرينية عجزًا، وقد يتطلب الأخير دعمًا محليًا أو إقليميًا. وفقًا لـ S&P، يمكن لسيولة البنوك الخارجية أن تستوعب التدفقات الخارجة الافتراضية دون دعم حكومي أو خارجي في جميع البلدان باستثناء البحرين وقطر.

تصعيد التوترات الجيوسياسية

قالت S&P Global إنها تتوقع أن يكون التأثير الائتماني للتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران — بينما تواصل الأولى التلويح بالتهديدات النووية — مشابهًا في الحجم والمدة لأحداث يونيو 2025، عندما هاجمت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر ردًا على الضربات الأمريكية.

البنوك في الخليج معرضة لتدفقات الديون الخارجية وسط التوترات الإقليمية، وظلت عالية المخاطر منذ أول “اختبار إجهاد” لـ S&P Global في عام 2023. وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة صراع طويل الأمد يشارك فيه فاعلون إقليميون وغير إقليميين وهجمات مستمرة وواسعة النطاق.