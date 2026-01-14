بنمو 20%..عقارات دبي تتحدى وكالات التصنيف وتتجه لتريليون درهم

أثبت سوق العقارات المزدهر في دبي خطأ المحللين والمستثمرين، متجاوزًا توقعات التباطؤ بنمو سنوي قدره 20 بالمائة في عام 2025.
أكد المسؤولون التنفيذيون في القطاع أن أداء عام 2025 أثبت أن النمو "ليس مضاربة" بل مدعوم بتدفقات السكان، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، وتطوير البنية التحتية، والأسس الاقتصادية القوية.
في الواقع، يتفاءل بعض المهنيين رفيعي المستوى أكثر بشأن سوق العقارات في دبي لعام 2026، وذلك بفضل الطلب المستمر الناتج عن نمو السكان، والتدفق المستمر للمليونيرات، والمزيد من المشاريع ذات الأسعار المعقولة التي تدخل السوق.
في عام 2024، توقعت وكالة التصنيف العالمية فيتش أن أسعار العقارات في دبي قد تنخفض بنسبة تصل إلى 15 بالمائة خلال عام 2025 وسط زيادة متوقعة في المعروض.
أظهرت أحدث بيانات دبي أن قطاع العقارات في دبي سجل أكثر من 270 ألف معاملة بقيمة 917 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 20 بالمائة على أساس سنوي.
تؤكد النتائج أيضًا أن سوق العقارات في دبي يتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تسعى إلى رفع حجم المعاملات بنسبة 70 بالمائة ليصل إلى تريليون درهم.
تجاوزت الاستثمارات العقارية في عام 2025 مبلغ 680 مليار درهم عبر 258,600 صفقة، بزيادة 29 بالمائة في القيمة و20 بالمائة في العدد. استمرت قاعدة المستثمرين في التوسع، لتصل إلى حوالي 193.1 ألف مستثمر، بزيادة قدرها 24 بالمائة، بما في ذلك 129,600 مستثمر جديد، مما يمثل نموًا بنسبة 23 بالمائة. وشكل المستثمرون المقيمون 56.6 بالمائة من الإجمالي.
"بعد عام، تحدى سوق العقارات في دبي التباطؤ المتوقع، مظهرًا نموًا قويًا في المعاملات عبر جميع القطاعات الرئيسية وفقًا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي،" وفقًا لـ Allsopp & Allsopp.
أكدت بيانات متوسط الأسعار هذا الاتجاه، حيث أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بنمو الأسعار بنحو 7 بالمائة في عام 2025، بينما أظهرت الأرقام الداخلية لشركة Allsopp & Allsopp زيادة أقوى في متوسط أسعار المبيعات بلغت حوالي 33 بالمائة، وهو ما يرتبط مباشرة بشراء الأشخاص لعقارات ذات قيمة أعلى، مما يدفع بدوره الثقة طويلة الأمد في السوق.
قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة Allsopp & Allsopp: "تُظهر جميع المقاييس الرئيسية، وحجم المعاملات، والتسعير، ومتوسط الأسعار نموًا. إن رواية التباطؤ لا تتوافق ببساطة مع البيانات الفعلية."
قالت حميرة وقاص، مستشارة أولى في Range International Properties، إن أداء سوق العقارات في دبي في عام 2025 كان قويًا ومتوازنًا بشكل استثنائي.
وأضافت: "تُظهر أحجام المعاملات القياسية ونمو القيمة طلبًا مستدامًا من المستخدمين النهائيين إلى جانب ثقة المستثمرين المؤسسيين والدوليين. وما يميز هذا النمو هو أنه ليس مضاربة؛ بل هو مدعوم بتدفقات السكان، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد، وتطوير البنية التحتية، والأسس الاقتصادية القوية. لقد تطور السوق ليصبح نظامًا بيئيًا أكثر شفافية وتنظيمًا، مما ساعد في الحفاظ على الزخم مع تجنب التقلبات الشديدة."
لاحظت وقاص، أن ارتفاع أعداد المعاملات يشير إلى سيولة عميقة ومعدل امتصاص صحي عبر قطاعات متعددة.
وأضافت وقاص: "بالنسبة للمستثمرين، يترجم هذا إلى إمكانات أقوى لارتفاع رأس المال، وخيارات خروج محسنة، وعوائد إيجارية جذابة مدفوعة بالطلب المستمر. وبالنسبة للمستخدمين النهائيين والمشترين، فإنه يعكس الثقة في الملكية طويلة الأجل، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على أهمية الدخول المبكر واتخاذ القرارات المستنيرة، حيث أصبحت الأسعار في المجتمعات الرئيسية والمتصلة جيدًا تنافسية بشكل متزايد."
تعتقد حميرة وقاص أن الأداء القوي لعام 2025 سيؤثر على قرارات المستثمرين في عام 2026 وما بعده، مما يجذب المزيد من اللاعبين.
وأضافت: "يضع أداء السوق في عام 2025 سابقة قوية للسنوات القادمة. من المرجح أن يتبنى المستثمرون نهجًا طويل الأجل يعتمد على المحافظ، مع التركيز على الأصول عالية الجودة، والمساكن ذات العلامات التجارية، والمجتمعات المتوافقة مع خطة دبي الحضرية 2040. يمكننا أيضًا أن نتوقع زيادة الاهتمام من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية الذين ينظرون الآن إلى دبي كمركز عقاري عالمي مستقر بدلاً من فرصة دورية. وهذا سيعزز النمو المستدام إلى ما بعد عام 2026."
أضافت Allsopp & Allsopp أن عام 2025 كان أقوى عام لدبي حتى الآن، وتشير جميع المؤشرات إلى أن عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أفضل.
وأضاف لويس ألسوب: "نرى نموًا سكانيًا مستدامًا، وهجرة مستمرة للأفراد ذوي الثروات العالية، وطلبًا متزايدًا من العائلات الراسخة، وكلها أسس تدعم قوة السوق على المدى الطويل بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل."
مع استمرار تزايد الاهتمام العالمي بالعقارات في دبي، يستمر نمو هجرة الثروات إلى الإمارات العربية المتحدة؛ وتشير الأدلة إلى أن سوق دبي العقاري السكني يدخل المرحلة التالية من موقع قوة، وليس تراجعًا، حسبما اختتم أولسوب.