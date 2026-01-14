بنمو 20%..عقارات دبي تتحدى وكالات التصنيف وتتجه لتريليون درهم

أثبت سوق العقارات المزدهر في دبي خطأ المحللين والمستثمرين، متجاوزًا توقعات التباطؤ بنمو سنوي قدره 20 بالمائة في عام 2025.

أكد المسؤولون التنفيذيون في القطاع أن أداء عام 2025 أثبت أن النمو "ليس مضاربة" بل مدعوم بتدفقات السكان، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، وتطوير البنية التحتية، والأسس الاقتصادية القوية.

في الواقع، يتفاءل بعض المهنيين رفيعي المستوى أكثر بشأن سوق العقارات في دبي لعام 2026، وذلك بفضل الطلب المستمر الناتج عن نمو السكان، والتدفق المستمر للمليونيرات، والمزيد من المشاريع ذات الأسعار المعقولة التي تدخل السوق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في عام 2024، توقعت وكالة التصنيف العالمية فيتش أن أسعار العقارات في دبي قد تنخفض بنسبة تصل إلى 15 بالمائة خلال عام 2025 وسط زيادة متوقعة في المعروض.

أظهرت أحدث بيانات دبي أن قطاع العقارات في دبي سجل أكثر من 270 ألف معاملة بقيمة 917 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 20 بالمائة على أساس سنوي.

تؤكد النتائج أيضًا أن سوق العقارات في دبي يتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، التي تسعى إلى رفع حجم المعاملات بنسبة 70 بالمائة ليصل إلى تريليون درهم.

تجاوزت الاستثمارات العقارية في عام 2025 مبلغ 680 مليار درهم عبر 258,600 صفقة، بزيادة 29 بالمائة في القيمة و20 بالمائة في العدد. استمرت قاعدة المستثمرين في التوسع، لتصل إلى حوالي 193.1 ألف مستثمر، بزيادة قدرها 24 بالمائة، بما في ذلك 129,600 مستثمر جديد، مما يمثل نموًا بنسبة 23 بالمائة. وشكل المستثمرون المقيمون 56.6 بالمائة من الإجمالي.

"السوق ليس مضاربة"

"بعد عام، تحدى سوق العقارات في دبي التباطؤ المتوقع، مظهرًا نموًا قويًا في المعاملات عبر جميع القطاعات الرئيسية وفقًا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي،" وفقًا لـ Allsopp & Allsopp.

أكدت بيانات متوسط الأسعار هذا الاتجاه، حيث أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) بنمو الأسعار بنحو 7 بالمائة في عام 2025، بينما أظهرت الأرقام الداخلية لشركة Allsopp & Allsopp زيادة أقوى في متوسط أسعار المبيعات بلغت حوالي 33 بالمائة، وهو ما يرتبط مباشرة بشراء الأشخاص لعقارات ذات قيمة أعلى، مما يدفع بدوره الثقة طويلة الأمد في السوق.

قال لويس ألسوب، رئيس مجلس إدارة Allsopp & Allsopp: "تُظهر جميع المقاييس الرئيسية، وحجم المعاملات، والتسعير، ومتوسط الأسعار نموًا. إن رواية التباطؤ لا تتوافق ببساطة مع البيانات الفعلية."