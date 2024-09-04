بنغلاديش تشكر الإمارات على قرار العفو عن مدانين

وقال يونس في بيان: "إن هذا التصرف الرحيم، الذي جاء بعد محادثتنا الهاتفية، لا يجسد فقط القيادة الرحيمة لسموك، بل يعمل أيضاً كقناة لتعزيز روابط الأخوة الدائمة بين بلدينا".