بنغلاديش تشكر الإمارات على قرار العفو عن مدانين
وجه مسؤولون في بنغلاديش، الثلاثاء، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على قرارالعفو عن مواطنين بنغلاديشيين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها الإمارات مؤخرا.
وبعث البروفيسور محمد يونس، المستشار الرئيسي للحكومة البنجلاديشية، رسالة إلى صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد فيها "الاحترام الكامل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكداً أيضا أن بنجلاديش ستعمل على تثقيف مواطنيها حول القوانين المحلية وثقافة البلدان المضيفة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أمر صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات بإسقاط الأحكام الصادرة بحق مواطنين بنغلاديشيين أدينوا بالاحتجاجات ضد رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة وترتيب ترحيلهم من البلاد.
وفي يوليو/تموز، حُكم على ثلاثة مواطنين من بنغلاديش بالسجن مدى الحياة، كما أمرت السلطات بترحيل 54 آخرين بعد قضائهم عقوبات بالسجن بسبب أعمال شغب واحتجاجات في الإمارات.
وقال يونس في بيان: "إن هذا التصرف الرحيم، الذي جاء بعد محادثتنا الهاتفية، لا يجسد فقط القيادة الرحيمة لسموك، بل يعمل أيضاً كقناة لتعزيز روابط الأخوة الدائمة بين بلدينا".
وأضاف الحائز على جائزة نوبل أن قرار قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء أحكام المحكومين لاقى ارتياحاً وتقديراً عميقين من قبل عائلات المتورطين، وكذلك الجالية البنجلاديشية المقيمة في الإمارات.
وقال يونس "إننا نعرب عن احترامنا الكامل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ونجدد التزامنا بإطلاع وتثقيف مواطنينا حول القوانين المحلية وثقافة بلدانهم المضيفة قبل مغادرتهم بنغلاديش".
وأشاد القنصل العام لبنغلاديش في دبي والإمارات الشمالية، جمال حسين، يوم الثلاثاء، بهذه البادرة الإماراتية، قائلاً: "إنها أخبار رائعة للمغتربين البنغلاديشيين المقيمين في الإمارات، وخاصة أولئك الذين أدينوا".
وفي تصريح لصحيفة خليج تايمز ، قال حسين: "نيابة عن القنصلية العامة لبنغلاديش في دبي، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين المعنيين على هذه المبادرة".
وفي أعقاب الاحتجاجات التي نظمها مواطنون بنجلاديشيون في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز، أصدرت بعثات الدولة الواقعة في جنوب آسيا في الإمارات تحذيرات، طالبت فيها نظيراتها في البلاد بإظهار "أقصى درجات ضبط النفس" والالتزام بالقوانين المحلية هنا.