بنغالي يفوز بمليون درهم في دبي بتذكرة مجانية

قال: "عادةً ما أشتري تذاكري عبر الإنترنت، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أشتري فيها تذكرة من متجر Big Ticket في مطار زايد الدولي في أبوظبي. ذهبت هناك لاستقبال صديق ومررت بجانب متجر Big Ticket، وأخبرني البائع عن عرض 'اشترِ 2 واحصل على 3'، لذلك قررت أن أجرب حظي بخمس تذاكر. لم أتوقع أن واحدة من التذاكر المجانية ستغير حياتي وتجلب لي مليون درهم، أنا في غاية السعادة بفوزي."

اكتشف مانتو فوزه من والد زوجته، الذي يشتري أيضاً تذاكر بانتظام. "لقد قام والد زوجي بفحص الموقع الإلكتروني ورأى اسمي. وأرسل لي لقطة شاشة يسألني عما إذا كانت تذكرتي أم شخصاً يحمل اسماً مشابهاً. وأكدت أنه أنا، ولكن حتى ذلك الحين، لم أصدق ذلك". لا تزال زوجتي تجد صعوبة في تصديق ذلك".