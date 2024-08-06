بنغالي يفوز بمليون درهم في دبي بتذكرة مجانية
فاز المقيم البنغلاديشي "مانتو تشاندرداس" بمبلغ مليون درهم بفضل تذكرة "بيج تيكت"Big Ticket المجانية. أجرت Big Ticket أبوظبي سحباً في 3 أغسطس، وتم الإعلان عن 12 فائزاً بجوائز نقدية.
يعيش مانتو البالغ من العمر 44 عاماً و هوأب لطفل عمره 8 أشهر، في دبي منذ عام 2004. ومؤخراً، اتخذت حياته منعطفاً غير متوقع عندما فاز بالجائزة الكبرى.
لقد تعرف على Big Ticket عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قال الفائز بالجائزة الثانية : "لقد علمت بـ Big Ticket من فيسبوك بعد رؤية العديد من الفائزين. وفكرت، لماذا لا أجرب حظي أيضاً".
قال: "عادةً ما أشتري تذاكري عبر الإنترنت، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي أشتري فيها تذكرة من متجر Big Ticket في مطار زايد الدولي في أبوظبي. ذهبت هناك لاستقبال صديق ومررت بجانب متجر Big Ticket، وأخبرني البائع عن عرض 'اشترِ 2 واحصل على 3'، لذلك قررت أن أجرب حظي بخمس تذاكر. لم أتوقع أن واحدة من التذاكر المجانية ستغير حياتي وتجلب لي مليون درهم، أنا في غاية السعادة بفوزي."
اكتشف مانتو فوزه من والد زوجته، الذي يشتري أيضاً تذاكر بانتظام. "لقد قام والد زوجي بفحص الموقع الإلكتروني ورأى اسمي. وأرسل لي لقطة شاشة يسألني عما إذا كانت تذكرتي أم شخصاً يحمل اسماً مشابهاً. وأكدت أنه أنا، ولكن حتى ذلك الحين، لم أصدق ذلك". لا تزال زوجتي تجد صعوبة في تصديق ذلك".
وعندما سُئل عن خططه للحصول على الجائزة المالية، قال مانتو: "هذه الجائزة نعمة من الله، وأخطط لاستخدامها لتحسين حياتي ومساعدة عائلتي. وأشجع الجميع على تجربة حظهم مع Big Ticket. إنها فرصة رائعة". لعبة حقيقية وتفيد المجتمع.
وإلى جانب الفائزين بالجائزة الأولى والثانية، هناك عشرة فائزين آخرين بجوائز نقدية، تبلغ قيمة كل منهم 100 ألف درهم. الفائزون هم من الإمارات العربية المتحدة والهند والفلبين وإيران.
وسيحظى العملاء الذين يشترون تذاكرهم الكبيرة طوال شهر أغسطس بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى والحصول على مبلغ 15 مليون درهم خلال السحب المباشر في 3 سبتمبر.
وأي شخص يشتري تذاكر جوائز نقدية سيدخل أيضاً في سحب إلكتروني في اليوم التالي لعملية الشراء، حيث سيحصل أحد المحظوظين على مبلغ ضخم قدره 50 ألف درهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيفوز عشرة عملاء محظوظين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال السحب المباشر المقبل، إلى جانب سيارة رينج روفر فيلار الفاخرة الجديدة بقيمة 325 ألف درهم.