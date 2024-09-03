بنغالي يفوز بجائزة 15 مليون درهم في العين

وفي اللحظة التي أُعلن فيها عن فوزه بالقرعة، تلقى "ميا" مكالمة هاتفية تؤكد الخبر الذي سيغير حياته. وفي غمرة الإثارة، لم يستطع "ميا" أن يجد الكلمات للتعبير عن فرحته.