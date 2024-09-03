بنغالي يفوز بجائزة 15 مليون درهم في العين
فاز المواطن البنغالي "نور ميا " من مدينة العين بجائزة قدرها 15 مليون درهم إماراتي في سحب التذكرة الكبرى الأخير في أبوظبي الذي أقيم يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.
وفي اللحظة التي أُعلن فيها عن فوزه بالقرعة، تلقى "ميا" مكالمة هاتفية تؤكد الخبر الذي سيغير حياته. وفي غمرة الإثارة، لم يستطع "ميا" أن يجد الكلمات للتعبير عن فرحته.
وبالإضافة إلى الفوز الكبير الذي حصل عليه ميا، فاز عشرة مشاركين أيضاً بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم خلال السحب المباشر، إلى جانب سيارة رانج روفر فيلار بقيمة 325 ألف درهم.
وحضر "توشار ديشكار"، الفائز بالجائزة الكبرى لشهر أغسطس، السحب الخاص. وبعد شهر واحد بالضبط من فوزه الكبير، حظي ديشكار بشرف اختيار الفائز اليوم - وهي لفتة طيبة أضافت لمسة خاصة إلى فوز ميا.
وتبلغ قيمة تذكرة سيارة الأحلام 150 درهماً إماراتياً، وكما هو الحال مع الجائزة النقدية، فإن أي شخص قام بشراء تذكرتين سيحصل على واحدة مجاناً.