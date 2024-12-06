بنغالي في السعودية يفوز بسيارة BMW في سحب الإمارات
دُهش هارون رشيد، البنغالي المقيم في السعودية والذي لم يتجاوز التاسعة والثلاثين من عمره، عندما تلقى اتصالاً هاتفياً يزف إليه خبر فوزه بسيارة "بي ام دبليو 840 آي" (BMW 840i) في أحدث سحوبات الـ "بيج تيكت" في الإمارات العربية المتحدة. لم يصدق هارون ما يسمعه، وظن للوهلة الأولى أنها مجرد محاولة احتيال.
قال هارون، خبير الضيافة الذي تعرف على السحب لأول مرة عام 2022 عن طريق أصدقائه ووسائل التواصل الاجتماعي وأراد المشاركة لما يتمتع به من مصداقية وسمعة طيبة: "لقد صعقت تماماً! لم أذق طعم النوم ليلتها، فقد غمرني شعور عجيب، مزيج من الإثارة وعدم التصديق".
وأضاف رشيد الذي يعيش في السعودية منذ عام 2008: "حتى هذه اللحظة، ما زلت أشعر وكأن الأمر ضرب من الخيال! إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بأي سحب على الإطلاق."
وحول خططه لاستخدام جائزته القيّمة، أوضح رشيد أنه يميل إلى صرف قيمتها المادية لدعم أسرته والارتقاء بمسيرته المهنية. واختتم حديثه قائلاً: "بالتأكيد سأواصل شراء تذاكر المشاركة في المسابقة الكبرى، وقد بدأت بالفعل بتشجيع أصدقائي وعائلتي على المشاركة."
وفي نصيحة منه لتشجيع الآخرين على المشاركة في سحب الـ "بيج تيكت"، قال: "على الجميع خوض هذه التجربة، فمن يدري، قد يحالفك الحظ!"
وفي الثالث من ديسمبر، حالف الحظّ "أرافيند أبوكوتان"، المقيم الهندي في الشارقة، حيث فاز بجائزة قدرها 25 مليون درهم في أحدث سحوبات الـ "بيج تيكت"، وذلك برقم التذكرة 447363.