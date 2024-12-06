بنغالي في السعودية يفوز بسيارة BMW في سحب الإمارات

دُهش هارون رشيد، البنغالي المقيم في السعودية والذي لم يتجاوز التاسعة والثلاثين من عمره، عندما تلقى اتصالاً هاتفياً يزف إليه خبر فوزه بسيارة "بي ام دبليو 840 آي" (BMW 840i) في أحدث سحوبات الـ "بيج تيكت" في الإمارات العربية المتحدة. لم يصدق هارون ما يسمعه، وظن للوهلة الأولى أنها مجرد محاولة احتيال.