بنصف مليار دولار..أندر الأحجار الكريمة عالمياً تتألق في الإمارات

جلب خبير الأحجار الكريمة السريلانكي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، "ف. س".، اثنين من أكبر الأحجار الكريمة في العالم - ياقوتة سوداء نجمية وعين قطة من البريل الأخضر - إلى الإمارات. بلغ سعر هاتين الحجرتين النادرتين، وهما "نجمة إيفا السوداء" و"عين الأمل"، أكثر من 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، وظهرتا لأول مرة تجاريًا في الإمارات.
صاحب الرقم القياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هو من الجيل الثاني لعائلة عريقة في صناعة تعدين وتجارة الأحجار الكريمة في سريلانكا. كان والده، وهو الآن في الثمانينيات من عمره، منجمًا وتاجرًا معروفًا للأحجار الكريمة.
ياقوتة النجمة السوداء كانت في حوزة العائلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد اكتُشفت في سريلانكا. أما عين القطة المرصعة بالبيريل الأخضر، فقد حصلت عليها عام ٢٠٢٠ من تاجر محلي في مدغشقر.
بعد عامين من البحث والتحليل في مجال علم الأحجار الكريمة، والحصول على شهادات دولية، قُدّمت الأحجار إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتقييمها. وفي عام ٢٠٢٤، اعتُرف رسميًا بهما كأكبر حجرين من نوعهما عالميًا.
وقال FS، مالك الماستين النادرتين، إن "خبراء الأحجار الكريمة يقدرون قيمتهما الإجمالية بأكثر من 500 مليون دولار، مع تقييمات فردية تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 400 مليون دولار لكل منهما، اعتمادًا على اهتمام المشتري والطلب في السوق".
هذه ليست مجرد أحجار نادرة؛ بل هي فريدة من نوعها. استغرق تكوينها العلمي ملايين السنين. إنها عجائب ثقافية وجيولوجية، كما قال صاحبها.
يزن نجم إيفا الأسود 3,621.35 قيراطًا، بينما يزن عين الأمل 854.95 قيراطًا. وقد حققا رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس عام 2024، ولا يزالان يحملان هذا الرقم.
كانت أكبر ياقوتة سوداء نجمية سابقة، وهي ياقوتة النجمة السوداء في كوينزلاند من أستراليا، تزن 733 قيراطًا وقُدرت قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار عند بيعها في عام 2014. وبالمقارنة، فإن ياقوتة نجمة إيفا أكبر بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لشركة FS.
من المرجح أن تُعرض الأحجار الكريمة في زيارات خاصة، مخصصة للمدعوين فقط، مع التركيز بشكل كبير على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، وهواة جمع التحف، والعائلات الملكية. كما يُحتمل عرضها مستقبلاً في مؤسسات مرموقة، مثل متحف اللوفر أبوظبي. ويمكن أيضاً ترتيب مواعيد خاصة للزيارة وشراء الأحجار الكريمة من خلال التواصل المباشر.
عندما سُئل عن سبب جلب هذه الأحجار الكريمة النادرة إلى الإمارات العربية المتحدة، قال: "بعض الناس لا يرون في هذه الأحجار جمالًا وندرة فحسب، بل يرون فيها هويةً وتراثًا وتاريخًا. ولهذا السبب، لها صدى قوي هنا".
وأضاف أن دولة الإمارات تعد مركزاً لهواة جمع الأحجار الكريمة، وبالتالي فإن الحجرين سيحصلان على أفضل تقدير عالمي في الإمارات.