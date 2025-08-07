بنصف مليار دولار..أندر الأحجار الكريمة عالمياً تتألق في الإمارات

جلب خبير الأحجار الكريمة السريلانكي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، "ف. س".، اثنين من أكبر الأحجار الكريمة في العالم - ياقوتة سوداء نجمية وعين قطة من البريل الأخضر - إلى الإمارات. بلغ سعر هاتين الحجرتين النادرتين، وهما "نجمة إيفا السوداء" و"عين الأمل"، أكثر من 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي)، وظهرتا لأول مرة تجاريًا في الإمارات.

صاحب الرقم القياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، هو من الجيل الثاني لعائلة عريقة في صناعة تعدين وتجارة الأحجار الكريمة في سريلانكا. كان والده، وهو الآن في الثمانينيات من عمره، منجمًا وتاجرًا معروفًا للأحجار الكريمة.