بنسبة 41%..المشي اليومي يقلل خطر الزهايمر حتى لمن لديهم استعداد وراثي

كشفت دراسة حديثة أن المشي اليومي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر التدهور المعرفي، خاصة لدى الأفراد المعرضين وراثياً للإصابة بمرض الزهايمر. وقد أشار البحث، الذي نُشر في مجلة ذا لانسيت للصحة العامة (The Lancet Public Health)، إلى أن المشي يرتبط بانخفاض خطر التعرض لمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك الخرف (Dementia).

يؤكد الأطباء في دولة الإمارات هذه النتائج، مشددين على أن المشي المنتظم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويزيد تدفق الدم إلى الدماغ، ويحفز العامل العصبي المشتق من الدماغ (BDNF)، الذي يدعم نمو الخلايا العصبية وبقاءها. ويساعد هذا، بحسب الأطباء، في الحفاظ على الذاكرة والوظيفة المعرفية وصحة الدماغ العامة.

7 آلاف خطوة: الوصفة اليومية للحماية

قالت الدكتورة نهى عبد الواحد، أخصائية الأمراض العصبية في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "يساعد المشي اليومي لدى كبار السن في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية وتأخير الإصابة بالخرف. وقد يلمس الأفراد المعرضون لخطر وراثي (حاملو جين APOE e4) فوائد معرفية أكبر. حتى الزيادات الطفيفة في المشي اليومي تحسن صحة الدماغ بشكل كبير".

وأشارت الدكتورة نهى إلى أن "المشي حوالي 7,000 خطوة يومياً" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والتدهور المعرفي، مضيفة أن "ما لا يقل عن 35 دقيقة أسبوعياً من المشي المعتدل إلى القوي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 41%".