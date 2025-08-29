بنات زايد: قصص من الإنجاز والريادة في كل الميادين

يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام ليحتفي بخمسة عقود من تمكين المرأة في دولة الإمارات. واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلقت الإمارات "رؤية 50:50 لأم الإمارات"، التي ستستمر حتى عام 2075. تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة الإماراتية وتوسيع الفرص المتاحة لها لإحداث تأثير محلي وعالمي.

في يوم المرأة الإماراتية هذا، قمنا أيضاً بشيء مختلف لتكريم هذا الإرث المميز. أطلقنا سلسلة تحريرية خاصة بعنوان "بقلم نساء إماراتيات، من أجل نساء إماراتيات"، قام بإعدادها وكتابتها بالكامل أربع مراسلات إماراتيات. قدمت السلسلة للقراء نظرة داخلية أصيلة: من القيادة الملكية إلى رائدات القطاع الخاص، ومن الجيش إلى النساء الرائدات في الماضي، قمنا بتوثيق أصوات النساء، وتطلعاتهن، وتأثيرهن في كل مجالات المجتمع الإماراتي.

هند الدح

ربما كانت المقابلة مع الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، هي اللحظة الأبرز بالنسبة لي في هذه السلسلة. بصفتي شابة إماراتية نشأت بالقرب من دبي، شهدتُ التحول الثقافي عن كثب، وهو أمر مذهل بكل المقاييس. عندما سمعت ذلك من الشيخة لطيفة، شعرت بأن الأمر حقيقي. فالمدينة ليست مجرد مزيج من البهرجة والبريق؛ بل لديها ثقافة، ولديها القدرة على تنميتها من خلال الشباب الإماراتي. الناس هم من يجعلون المدينة على ما هي عليه، مدينة، على حد تعبير الشيخة لطيفة، "تزدهر فيها الإبداع، ويُحتفى فيها بالتراث."

عندما بدأنا مناقشة هذه السلسلة، أدركتُ أيضاً أنه يجب أن أبحث في ماضي النساء اللواتي ساهمن في بناء هذا الوطن. كنت بحاجة لفهم مكانتنا في المجتمع اليوم وكيف شكّلت قصتنا وتاريخنا ما نحن عليه الآن. تحدثت مع الأستاذة المساعدة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، سلمى آل ثاني، وهي إماراتية، عن كيف كانت الحياة كامرأة قبل تأسيس دولة الإمارات. كان وجود المرأة الإماراتية في المجتمع يتجاوز الأدوار التقليدية للرعاية. فقد كن يتولين مسؤولية الاقتصاد المحلي عندما يغيب أزواجهن وآباؤهن في البحر لأشهر طويلة. كن يخيطن، ينسجن، يرعين الحيوانات، يتولين شؤون المحاصيل، يدِرن الشؤون المالية، ويعتنين بالبيوت.