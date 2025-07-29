بمليون و100 ألف درهم: شرطة دبي تُعيد مجوهرات ثمينة لمقيم ضاعت في بلد آخر

أعادت شرطة دبي حقيبة تحتوي على مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليون و100 ألف درهم إلى أحد المقيمين بعد أن فقدها في دولة أخرى.

وقعت الحادثة عندما سافر صائغ مقيم في دبي إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في معرض للمجوهرات، وكان يحمل أربع حقائب تحتوي على قطع ألماس ثمينة تُقدر قيمتها بنحو مليون ومئة ألف درهم.

وعند وصوله إلى وجهته، أصيب الصائغ بالصدمة عندما اكتشف أن إحدى الحقائب التي كانت بحوزته لم تكن ملكه.

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عاد المقيم فورًا إلى الإمارات في اليوم نفسه، وقدّم بلاغًا إلى الإدارة العامة لأمن المطارات. وتمّ تشكيل فريق تحقيق متخصص، واكتشف أن مسافرًا بنغلاديشيًا استولى بالخطأ على حقيبة المجوهرات أثناء التفتيش الأمني، ظنًّا منها أنها حقيبته نظرًا لتشابهها اللافت.

ثم عاد المسافر بالطائرة إلى بنغلاديش، في حين قام الصائغ دون علمه بالتقاط حقيبة الرجل الآخر التي تشبه الحقيبة السابقة.

باشرت شرطة دبي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وبالتنسيق المباشر مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دكا والجهات المختصة في بنغلاديش، تم العثور على حقيبة المجوهرات وإعادتها إلى صاحبها في دولة الإمارات.

ردًا على هذا الموقف، عبّر الصائغ عن خالص شكره لشرطة دبي، قائلاً: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن امتناني. اهتمامكم الملحوظ بالتفاصيل والتزامكم الصادق بإسعاد الناس أمران يستحقان الثناء والتقدير".

وفي هذه الأثناء، أشادت شرطة دبي بالسلطات البنجلاديشية، مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز الشراكات الدولية في مجال الشرطة وإنفاذ القانون.