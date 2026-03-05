بمعدل 48 رحلة في الساعة.. ممرات الإمارات الجوية تُنهي أزمة العالقين تدريجياً

سيستفيد الأشخاص العالقون في البلاد والراغبون في السفر في حالات الطوارئ بشكل كبير من الممرات الجوية التي أنشأتها الإمارات العربية المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لخبراء السفر. ستسمح هذه الخطوة لشركات الطيران بتشغيل عدد قليل من رحلاتها المخصصة، مما يخفف من تراكم الركاب.

قال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي للعمليات في musafir.com: “يسمح الممر الجوي لشركات الطيران بالعمل بنحو 20 إلى 30 بالمائة من طاقتها.” وأضاف: “هذا يسمح بمغادرة منظمة تدعم السياح وركاب الترانزيت والراغبين في السفر لأسباب طارئة للعودة إلى ديارهم.”

أعلنت الإمارات يوم الثلاثاء خلال إحاطة إعلامية أنها ستبدأ في تشغيل ما يصل إلى 48 رحلة في الساعة كجزء من استعادة تدريجية للحركة الجوية بعد التطورات الإقليمية الأخيرة.

وفقًا لصفير محمد، المدير العام لشركة Smart Travels، فإن هذا سيسمح أيضًا بإنشاء رحلات على المسارات الرئيسية. وقال: “سيضمن الممر الجوي أن الرحلات ستتجه إلى بعض المواقع الرئيسية حيث يوجد عدد أكبر من الركاب.” وأضاف: “سيساعد هذا في تصفية تراكم الركاب.”

وأضاف أن هذه الرحلات ستساعد أيضًا في نقل السلع القابلة للتلف، مما يضمن توفير إمدادات إضافية من المنتجات إلى السوق. تم إغلاق المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت بعد بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والتصعيد الإقليمي الذي أعقب ذلك.

أسعار مرتفعة

نظرًا لأن الممر الجوي يشغل عددًا محدودًا فقط من الرحلات، أشار راهيش إلى أن أسعار هذه الرحلات ستكون مرتفعة. وقال: “وفقًا لقوانين العرض والطلب، ستكون أسعار التذاكر مرتفعة.” وأضاف: “من المتوقع أن يدفع أولئك الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل الأسعار المرتفعة ويؤمنون مقعدًا.”

وأضاف أن صناعة السفر تأمل في تشغيل سلس للممر. وقال: “نأمل أن يسير كل شيء بسلاسة وأن تفتح المزيد من المسارات في النهاية.” وأضاف: “في الوقت الحالي، يتبنى الجميع نهج الانتظار والترقب. إذا سار كل شيء على ما يرام، ما زلنا نأمل أن يتم إعادة تأسيس النقل الجوي المنتظم جزئيًا على الأقل في الوقت المناسب لعطلة العيد.”

المساعدة

في غضون ذلك، تدخلت بعض المجموعات المجتمعية لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل. “كان لدينا بعض الأشخاص الذين احتاجوا للسفر إلى الهند بشكل عاجل لمواصلة علاجهم الطبي،” قال نيسار ثالانغارا، رئيس الجمعية الهندية بالشارقة.

“كان أحدهم مريض سرطان يحتاج للعودة في الوقت المناسب لإجراء فحصه ومواصلة علاجه. لقد ساعدناهم في تأمين ممر آمن إلى الهند. نحن أيضًا بصدد استكشاف إمكانية تسيير رحلة طيران مستأجرة حتى نتمكن من نقل أولئك الذين هم في حاجة ماسة للسفر بتكلفة منخفضة.”

وأضاف أن الجمعية ساعدت أيضًا العديد من الركاب العالقين. “كان هناك العديد من الأشخاص، بعضهم طلاب علقوا في الإمارات أثناء العبور،” قال. “كان لدينا أيضًا بعض الأشخاص الذين كانوا يحملون تأشيرة زيارة وانتهت صلاحية تأشيرتهم. كانت حكومة الإمارات داعمة للغاية في ضمان رعاية جميع هؤلاء الأشخاص بشكل جيد. أنا أقدر حقًا المساعدة التي قدموها.”