بمظهر أخّاذ في حفل زفاف ابنتها.. بدور القاسمي توجّه رسالة مؤثرة لزوجها

بعد أن سلمت ابنتها إلى عريسها، وكأمٍ للعريس، أطلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمظهر مذهل في حفل زفاف ابنتها.

وكتبت الشيخة بدور: "قلب أم العروس يفيض فرحًا"، مشاطرةً صورًا من المناسبة السعيدة، وأضافت: "يا له من يوم جميل للحب والأبدية".

فستان إيلي صعب المُبهر

ارتدت الشيخة فستانًا ملكيًا من تصميم إيلي صعب، بلون رملي فاتح، ومُطرّزًا بورود خضراء داكنة من الترتر، في إشارة إلى الاعتزاز بالتراث والثقافة الإماراتية.

وقد أكملت الشيخة إطلالتها بمجوهرات متألقة من كارتييه. وظهرت في الصور وهي ترتدي قلادة مميزة تحمل شكل النمر الأيقوني من العلامة التجارية، مرصعة بالماس وبتصميم فريد.

رسالة مؤثرة للزوج

في هذا اليوم المليء بالحب والامتنان، وجهت الشيخة بدور تحية مؤثرة لشريك حياتها، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.

وكتبت في منشورها: "الوقت يمضي بسرعة، ولكن ضمن إيقاعه الهادئ، نُعطى أعظم هدية وهي مشاهدة أطفالنا يكبرون. كل ضحكة، كل خطوة، كل لحظة تصبح خيطًا في نسيج حياتنا. السير في هذه الرحلة المقدسة بجانبك، وتربية أرواح بالحب والنية الصادقة، هو أكثر من مجرد نعمة؛ إنه هدف، وإرث، ونوع من الأبدية الهادئة".

وقد أرفقت الشيخة بدور هذه الكلمات بصورة نادرة للزوجين يقفان جنبًا إلى جنب في يوم ابنتهم الكبير، مما أثر في قلوب المتابعين.

