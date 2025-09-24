بمشاعر فياضة: بدور القاسمي تحتفي بزفاف ابنتها حفيدة حاكم الشارقة بكلمات مؤثرة

احتفلت الشارقة بزواج كريمة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، حفيدة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأعلنت الشيخة بدور هذا الخبر السعيد يوم الاثنين، بعد أن تم الزفاف يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر.

وعبّرت الشيخة بدور، المعروفة بجهودها الكبيرة في إبراز ثقافة وتراث دولة الإمارات ودعم المرأة، عن مشاعرها الفياضة تجاه ابنتها عبر صورة شاركتها لها وهي تقف على منصة تحت مظلة مزينة بطيور ملائكية وتحيط بها الزهور.

وكتبت سموها: "مشاهدة ابنتي تمشي في ممر الزفاف بفستانها أمس كان أحد أكثر اللحظات عاطفية ودفئًا في حياتي. الفتاة الصغيرة التي اعتدت أن أمسك بيدها هي الآن امرأة فاتنة وأنيقة تبدأ رحلة جديدة خاصة بها".

وأضافت: "بصفتي أمًا، يملأ قلبي فخر لا يوصف وامتنان لأشهد على الشخصية الرائعة التي أصبحت عليها - طيبة، قوية، محبة، ومليئة بالرقي".

ووصفت الشيخة بدور هذه المرحلة بأنها "فصل جديد"، مهنئةً "فتاتها الصغيرة" على دخول هذه المرحلة الجديدة من الحياة.

"يا لها من نعمة أنني مشيت إلى جانبها في كل فصل من فصول حياتها، والآن أشاهدها وهي تخطو إلى هذا الفصل الجديد. قد تكون عروسًا اليوم، لكنها ستبقى دائمًا فتاتي الصغيرة."

وامتلأت التعليقات على الفور برسائل التهنئة من المستخدمين الذين تمنوا للعروس الجديدة "حياة مليئة بالسعادة" في رحلتها الجديدة، حيث كتب الكثيرون "مبروك" مع رمز الورد تعبيرًا عن الفرح.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخة بدور، بالإضافة إلى أعمالها التجارية والأكاديمية، تكرس جهودها لدعم الأطفال النازحين، والدفاع عن حقوق ضعاف البصر، وتعزيز محو الأمية في جميع أنحاء العالم.