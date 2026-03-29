بمشاركة 49 متطوعاً.. شرطة دبي تعيد الأمان لـ 77 موقعاً غمرتها مياه الأمطار

تدخل متطوعو شرطة دبي لدعم السكان في جميع الأحياء خلال الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث أعادوا 279 لوحة أرقام مركبات مفقودة وساعدوا في استعادة 30 سيارة عالقة من المناطق الغارقة.
تم نشر ما مجموعه 49 متطوعًا من مبادرة 'ضابط الحي الخاص بك' في 77 موقعًا، وعملوا جنبًا إلى جنب مع فرق الاستجابة في مناطق تشمل القصيص، بر دبي، المرقبات، البرشاء، والراشدية.
قالت شرطة دبي إن المتطوعين ساعدوا في تصريف الشوارع الغارقة، ودعموا سائقي السيارات العالقين، وجمعوا لوحات الأرقام التي انفصلت أثناء الفيضانات، لضمان إعادتها إلى مراكز الشرطة.
وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إن المبادرة أبرزت قوة التعاون بين السلطات والمقيمين خلال الظروف الصعبة.
جاءت جهود المتطوعين وسط موجة من الدعم المجتمعي التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة خلال الطقس السيئ، حيث تدخل السكان لمساعدة بعضهم البعض جنبًا إلى جنب مع السلطات. في دبي، فتح مواطن إماراتي منزله للسماح لسائقي السيارات العالقين بتجاوز شارع غارق، بينما في حالة أخرى، تحدت مجموعة من السكان الأمطار الغزيرة والرياح القوية لإزالة حاويات القمامة الكبيرة التي جرفتها الرياح إلى طريق رئيسي، مما أزال المخاطر عن حركة المرور العابرة. عكست هذه اللحظات المنتشرة على نطاق واسع الشعور القوي بالتضامن والمسؤولية المشتركة التي ميزت الاستجابة على الأرض.
تعد مبادرة 'ضابط الحي الخاص بك' جزءًا من برامج الشرطة المجتمعية لشرطة دبي التي تهدف إلى تعزيز الروابط مع السكان، وتحسين التواصل، وتشجيع التعاون الاستباقي لمعالجة القضايا المحلية.