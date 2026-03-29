بمشاركة 49 متطوعاً.. شرطة دبي تعيد الأمان لـ 77 موقعاً غمرتها مياه الأمطار

تدخل متطوعو شرطة دبي لدعم السكان في جميع الأحياء خلال الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث أعادوا 279 لوحة أرقام مركبات مفقودة وساعدوا في استعادة 30 سيارة عالقة من المناطق الغارقة.

تم نشر ما مجموعه 49 متطوعًا من مبادرة 'ضابط الحي الخاص بك' في 77 موقعًا، وعملوا جنبًا إلى جنب مع فرق الاستجابة في مناطق تشمل القصيص، بر دبي، المرقبات، البرشاء، والراشدية.

قالت شرطة دبي إن المتطوعين ساعدوا في تصريف الشوارع الغارقة، ودعموا سائقي السيارات العالقين، وجمعوا لوحات الأرقام التي انفصلت أثناء الفيضانات، لضمان إعادتها إلى مراكز الشرطة.