غداً..سماء الإمارات تتزين بعروض "يوم التضامن" الجوية

تنظم القوات المسلحة الإماراتية وفريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية عروضاً جوية بعد ظهر غدٍ السبت، 17 يناير، في مختلف إمارات الدولة.1
وتشارك أنواع مختلفة من المروحيات والطائرات النفاثة في هذا الموكب الجوي الذي ينطلق من العاصمة أبوظبي، مروراً بإمارات دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وصولاً إلى الفجيرة.
أبوظبي
الموقع: سارية العلم
الطائرات المقاتلة: 4:35 مساءً
المروحيات: 4:30 مساءً
دبي
الموقع: شاطئ جي بي آر (JBR)
الطائرات المقاتلة: 5:20 مساءً
المروحيات: 4:43 مساءً
الشارقة
الموقع: كورنيش البحيرة
الطائرات المقاتلة: 5:30 مساءً
المروحيات: 4:44 مساءً
عجمان
الموقع: شاطئ عجمان
الطائرات المقاتلة: 5:34 مساءً
المروحيات: 4:45 مساءً
أم القيوين
الموقع: منطقة سارية العلم
الطائرات المقاتلة: 5:42 مساءً
المروحيات: 4:46 مساءً
رأس الخيمة
الموقع: كورنيش القواسم
الطائرات المقاتلة: 6:00 مساءً
المروحيات: 4:51 مساءً
الفجيرة
الموقع: شاطئ المظلات (Umbrella Beach)2
الطائرات المقاتلة: 4:39 مساءً
المروحيات: 5:04 مساءً3
وفي إطار إحياء الدولة لـ "يوم التضامن"، دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد دبي، سكان الإمارات للاستماع إلى النشيد الوطني في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم 17 يناير.
ويصادف يوم 17 يناير من كل عام ذكرى هجوم المتمردين الحوثيين عام 2022 على البنية التحتية المدنية. ففي عام 2022، استهدف الحوثيون منطقة "مصفح آيكاد 3" وموقعاً إنشائياً في مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر انفجار ثلاث صهاريج بترولية.