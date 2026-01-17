غداً..سماء الإمارات تتزين بعروض "يوم التضامن" الجوية

وفي إطار إحياء الدولة لـ "يوم التضامن"، دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد دبي، سكان الإمارات للاستماع إلى النشيد الوطني في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم 17 يناير.

ويصادف يوم 17 يناير من كل عام ذكرى هجوم المتمردين الحوثيين عام 2022 على البنية التحتية المدنية. ففي عام 2022، استهدف الحوثيون منطقة "مصفح آيكاد 3" وموقعاً إنشائياً في مطار أبوظبي الدولي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر انفجار ثلاث صهاريج بترولية.