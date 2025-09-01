بمركبة يجرها مهر: أشقاء في الإمارات يذهبون إلى المدرسة بطريقة فريدة

بينما تملأ السيارات والحافلات طرق الإمارات خلال موسم العودة إلى المدارس، اتخذت عائلة واحدة مساراً مختلفاً تماماً. يُظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شقيقاً وشقيقة يركبان في عربة صغيرة يجرها مهر ويقودها سائس، وهما يتوجهان إلى روضة "الطوية" في العين.

وقال أقارب الطفلين لـ "الخليج تايمز" إن العربة التي تجرها الخيول تعود لعمل عائلي.

مشهد لافت في اليوم الدراسي الأول

يظهر الفيديو، الذي نشرته قناة "الخليج" الإعلامية العربية على منصة "إكس"، العربة وهي تسير على جانب الطريق، الذي كان في البداية خالياً من الازدحام المروري، لتمر بحافلات المدرسة والسيارات الخاصة حتى توقفت في الساحة الأمامية عند مدخل المدرسة.

يُرى الطفلان يجلسان بفرح، وبينما كانت العربة تمر، لفتت انتباه الطلاب الآخرين، الذين لم يتمكنوا من إبعاد أعينهم، وهم يراقبون المهر والطلاب بفضول.

وفي حديثها إلى "الخليج تايمز"، قالت أقارب الشقيقين: "لتجنب أي فوضى في اليوم الأول، رتبت العائلة طريقة ذهاب الأطفال إلى المدرسة باستخدام هذه العربة، التي تعد جزءاً من عمل تجاري يملكه أحد أفراد العائلة".

وسرعان ما غُمر الفيديو بتعليقات الإعجاب، حيث قال أحد المعلقين "أحبهم، حفظهم الله. ما زلت أتذكر يومي الأول في المدرسة، المليء بالأنشطة والمسابقات"، وقال آخر "لطيف، أحب هذه الأنشطة".

عام دراسي جديد

عبر الإمارات، عاد أكثر من مليون طالب إلى الفصول الدراسية بعد عطلة صيفية استمرت شهرين. استقبلت بعض المدارس الأطفال بالآيس كريم، بينما استقبلتهم مدارس أخرى بضباط شرطة، لكن لا شيء يمكن أن يتفوق على سحر مهر يقود الطريق.

في غضون ذلك، أطلقت وزارة التربية والتعليم أوقات بدء متدرجة لطلاب الصفين الثاني والثالث لتسهيل الروتين اليومي والنقل المدرسي.

مع بدء العام الدراسي الجديد في 25 أغسطس، تم افتتاح تسع مدارس حكومية جديدة في جميع أنحاء الإمارات، لاستقبال أكثر من 25,000 طالب بدعم من أكثر من 800 معلم تم تعيينهم حديثاً. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ أعمال صيانة في 465 مدرسة على مستوى الدولة لضمان استعدادها الكامل لاستضافة أكثر من مليون طالب.

بعد العطلة الصيفية، انضم 25,345 طالباً جديداً إلى النظام التعليمي، بدعم من 830 معلماً وموظفاً تم تعيينهم حديثاً. ولضمان سير العمليات بسلاسة، تم نشر 5,560 حافلة مدرسية، وتوزيع 46,888 جهاز كمبيوتر محمول، وطباعة أكثر من 10 ملايين كتاب مدرسي.