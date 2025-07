حمدان بن محمد فريق أول في القوات المسلحة الإماراتية

في قرار تاريخي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرسوماً اتحادياً بترقية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول.

يأتي هذا القرار بعد أكثر من عام بقليل على تعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، والتي تُعد إحدى أرقى الأكاديميات العسكرية في العالم.



In a landmark decision, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander of the Armed Forces, has issued a federal decree promoting Sheikh Hamdan.

Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister and Minister of Defence, is now the Lieutenant General.

This decision comes just over a year after he was made the Deputy Prime Minister and Minister of Defence of the UAE.

Sheikh Hamdan graduated from Royal Military Academy Sandhurst, one of the world's finest military academies.

نُشر في: الثلاثاء 29 يوليو 2025، 3:23 مساءً تحديث: الثلاثاء 29 يوليو 2025، 3:38 مساءً

