بمباركةِ محمد بن راشد.. شربل داغر ينضم إلى "نوابغ العرب" في الأدب والفنون

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن فوز البروفيسور شربل داغر بجائزة "نوابغ العرب" في فئة الأدب والفنون لعام 2025.

وقد قدّم داغر، وهو أستاذ الأدب العربي، إسهامات كبيرة في دراسة الأدب والفن العربي، حيث ساهمت أعماله في تعميق فهم التراث الثقافي العربي ضمن سياقاته الثقافية والفنية.

نشر البروفيسور داغر أكثر من تسعين كتاباً شملت الشعر، والرواية، والدراسات الأدبية، والفن العربي.

وتستكشف أعماله الأدب والفن العربي كأشكال تعبيرية متطورة تشكلت بفعل السياقات التاريخية والاجتماعية والثقافية، مسلطاً الضوء على الشعر العربي الحديث، وبدايات الرواية والمسرح العربي، والتحولات الفنية الكبرى.

تُعد دراسات البروفيسور داغر مساهمة رئيسية تربط الأدب والفن العربي بسياقات حضارية أوسع، مع تعزيز الانتشار العالمي للثقافة العربية.