بلدية دبي تنتشل بقرة نافقة بسرعة من شاطئ الممزر

تمكنت فرق متخصصة من بلدية دبي من انتشال حيوان نافق جرفته المياه إلى شواطئ الإمارة، على الفور، بحسب بيان صادر عن البلدية.
وقالت البلدية في بيان لصحيفة "خليج تايمز " إن "التقييمات الأولية تشير إلى أن الحيوان ربما سقط من سفينة عابرة في المياه المفتوحة"، مؤكدة أن "الحادث لا يشكل أي خطر للتلوث البيئي أو البيولوجي".
يوم السبت، أفادت صحيفة "خليج تايمز" بصدمة رواد الشاطئ عندما عثروا على بقرة نافقة جرفتها الأمواج إلى صخور حديقة شاطئ الممزر بدبي. وقالت إحدى المقيمات التي كانت تزور الشاطئ مع عائلتها إنهم لاحظوا البقرة النافقة بعد أن شموا رائحة نفاذة، فأبلغوا شرطة دبي وبلدية دبي على الفور.
وأكدت بلدية دبي أن فرقها ستواصل "إجراء مراقبة على مدار الساعة على شواطئ دبي والمناطق البحرية"، بما يتماشى مع التزامها بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة العامة والسلامة وحماية النظم البيئية البحرية.
كشفت بلدية دبي يوم الاثنين، خلال معرض جيتكس 2025، عن استخدامها أحدث التقنيات لضمان بقاء الإمارة واحدة من أنظف مدن العالم. وأعلنت عن إطلاق "دبي لايف"، وهي منصة رقمية مصممة لإدارة عمليات المدينة والأنشطة البلدية والأنظمة الحضرية في جميع أنحاء الإمارة بشكل آني. وتدمج هذه المبادرة تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ونماذج التوأم الرقمي والتحليلات التنبؤية لإدارة العمليات الحضرية.
ومن التقنيات الأخرى التي كُشف عنها في المعرض نظام مؤشر النظافة الذكي، الذي يتضمن برامج رقمية متعددة لإدارة النفايات في المدينة. يتميز النظام بالقدرة على إدارة ومراقبة وتوثيق جميع المهام والأنشطة المتعلقة بعمليات الصرف الصحي، وتتبع رحلة النفايات بالكامل من نقطة التوليد إلى وجهتها النهائية، وتحقيق نتائج متعددة قادرة على قياس المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية، مما يُسهم في توليد بيانات دقيقة.
قال أحمد سعيد، أخصائي إدارة النفايات البلدية: "باستخدام الذكاء الاصطناعي، يُمكننا رصد كمية النفايات المُنتَجة بدقة في كل منطقة سكنية في الإمارة، وتتبع الاتجاهات العامة. ومن ثم، يُمكننا تصميم حملات توعية مُخصصة لتلك المنطقة لضمان تقليل إنتاجها من النفايات".
وأضاف أن هذا النظام يساعدهم أيضًا في متابعة عمال البلدية العاملين في كل منطقة.
كما عرضت البلدية نظام "راصد"، وهو نظام قائم على الأقمار الصناعية يراقب مركبات جمع النفايات ويجمع بيانات آنية على مدار الساعة. تساهم هذه المشاريع مجتمعةً في تحقيق طموح دبي بأن تصبح أنظف مدينة وأكثرها استدامة في العالم. تستطيع هذه المركبات رصد الحفر والأشجار المتساقطة وفتحات الصرف الصحي المفتوحة، بالإضافة إلى الكشف الفوري عن حاويات النفايات الممتلئة، والمخاطر، وحالة الطرق، والنفايات الضخمة.