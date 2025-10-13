بلدية دبي تنتشل بقرة نافقة بسرعة من شاطئ الممزر

ومن التقنيات الأخرى التي كُشف عنها في المعرض نظام مؤشر النظافة الذكي، الذي يتضمن برامج رقمية متعددة لإدارة النفايات في المدينة. يتميز النظام بالقدرة على إدارة ومراقبة وتوثيق جميع المهام والأنشطة المتعلقة بعمليات الصرف الصحي، وتتبع رحلة النفايات بالكامل من نقطة التوليد إلى وجهتها النهائية، وتحقيق نتائج متعددة قادرة على قياس المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية، مما يُسهم في توليد بيانات دقيقة.