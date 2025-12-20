بلدية دبي تكثّف حملات التفتيش والتوعية في المخيمات الشتوية

كثّفت بلدية دبي حملات التفتيش وحملات التوعية في المخيمات الشتوية المؤقتة المنتشرة في أنحاء المدينة، بهدف ضمان سلامة السكان أثناء استمتاعهم بتجربة التخييم.
أدت عمليات التفتيش الأخيرة إلى إصدار تحذيرات في الحالات التالية:
تم إصدار 3 تحذيرات للمخيمات بسبب تأجير الخيام بشكل غير قانوني.
تم إصدار تحذير واحد لاستخدام الطائرات بدون طيار بدون تصريح.
تم إصدار 3 تحذيرات بسبب التسبب في إزعاج.
لضمان سير عمل المخيمات بسلاسة، تنظم البلدية أيضًا جلسات توعوية منتظمة لتعليم أصحاب المخيمات كيفية الإعداد الآمن والالتزام بالقوانين.
تساعد الجهود المنسقة مع السلطات الرئيسية في فرض هذه المعايير، بما في ذلك:
التعاون مع الدفاع المدني لإجراء حملات توعية ميدانية.
توفير طاقم إسعاف على مدار الساعة بالتنسيق مع إسعاف دبي.
العمل مع شرطة دبي لتنفيذ حملات الامتثال ومعالجة الانتهاكات.
التصدي للبائعين المتجولين، مثل بائعي الشيشة، لتعزيز راحة وسلامة أصحاب المخيمات.
تُنفّذ هذه الإجراءات بالتعاون مع عدة جهات رئيسية، من بينها:
التعاون مع الدفاع المدني لتنفيذ حملات توعية ميدانية.
توفير طاقم إسعاف على مدار الساعة بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
العمل مع شرطة دبي لتنفيذ حملات امتثال ومعالجة المخالفات.
الحد من الأنشطة غير المرخصة للبائعين الجائلين مثل بائعي الشيشة، لتعزيز راحة وسلامة رواد المخيمات.
تهدف هذه الجهود إلى توفير تجربة تخييم شتوية آمنة وممتعة للمقيمين والزوار على حدٍ سواء.