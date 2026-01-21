بلدية دبي تفتح "مجالس الحوار" في الورقاء لتصميم مستقبل الفرجان بمشاركة الأهالي

في خطوة تجسد نهج التواصل المباشر وترسيخ الشراكة المجتمعية، شهدت منطقة الورقاء في دبي لقاءً ميدانياً موسعاً جمع قيادات بلدية دبي، برئاسة سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام، مع أهالي المنطقة وأسرهم، في جلسة حوارية مفتوحة استهدفت استشراف مستقبل المنطقة وتحسين جودة حياة سكانها. ولم يكن اللقاء مجرد عرض للمشاريع، بل تحول إلى منصة تفاعلية لاستقبال مقترحات الأهالي وتصوراتهم حول المرافق الترفيهية والخدمات البلدية، بما يضمن مواءمة الخطط الحكومية مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات اليومية للمواطنين والمقيمين.
وخلال اللقاء، أكد بن غليطة أن خدمة الناس تمثل الأولوية القصوى والهدف المحوري لبلدية دبي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يستند إلى ركائز الاستباقية والمرونة والسرعة، مع التركيز العميق على الإصغاء لصوت السكان. وأوضح أن البلدية تتبنى معايير عالمية جديدة في تصميم المرافق العامة تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي في "الفرجان" السكنية، مع ضمان التوازن بين جودة البنية التحتية والاستدامة البيئية، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية.
وفي استجابة مباشرة لاستفسارات السكان حول التحديات البيئية، كشف بن غليطة عن خطة تطويرية شاملة لمحطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي، موضحاً أن الأنظمة الحالية كانت مصممة وفق معايير سابقة، وأن العمل جارٍ حالياً على تحديث البنية التقنية وأنظمة المعالجة لتواكب النمو العمراني المتسارع وتنهي ظاهرة الروائح تماماً. ويتوقع أن ترفع هذه التوسعة المبتكرة، القائمة على الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، الطاقة الاستيعابية للمحطة لتخدم نحو 3.2 مليون فرد بحلول عام 2029، مع إنتاج مليار لتر يومياً من المياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء.
وعلى صعيد التخطيط الحضري والمرافق، استعرضت البلدية حزمة من التسهيلات السكنية النوعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، شملت السماح بزيادة عدد الطوابق، وتقليل المسافات البينية (الارتدادات)، وتوفير خيارات مرنة لبناء مساكن للأبناء على الأرض ذاتها. كما أعلن اللقاء عن نهضة خضراء مرتقبة في المنطقة تشمل تنفيذ وتصميم العديد من الحدائق والساحات العائلية، وصولاً إلى 17 حديقة مستقبلية، بالإضافة إلى منشأة رياضية متكاملة في "الورقاء الأولى" تمتد على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع، لتكون وجهة رياضية وتجارية تخدم المنطقة والمناطق المجاورة.
واختتمت البلدية عرض مشاريعها بالكشف عن توجهات بيئية مستدامة، من أبرزها مشروع تعهيد خدمات النفايات الذي سينطلق في يوليو 2026، والذي يرسخ ثقافة فصل النفايات من المصدر عبر توفير حاويات مخصصة لكل منزل، بما يعزز مكانة دبي كأنظف مدينة في العالم. وقد توزع النقاش خلال اللقاء عبر ثلاثة مجالس متخصصة تناولت التخطيط والبناء، والبنية التحتية، والحدائق العامة، مما أتاح للسكان فرصة طرح قضاياهم المتعلقة بسكن العزاب، ومنظومة تصريف الأمطار، والرقابة التفتيشية، والحصول على ردود فورية وحلول رقمية مباشرة في قلب الميدان.