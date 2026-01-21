بلدية دبي تفتح "مجالس الحوار" في الورقاء لتصميم مستقبل الفرجان بمشاركة الأهالي

وخلال اللقاء، أكد بن غليطة أن خدمة الناس تمثل الأولوية القصوى والهدف المحوري لبلدية دبي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يستند إلى ركائز الاستباقية والمرونة والسرعة، مع التركيز العميق على الإصغاء لصوت السكان. وأوضح أن البلدية تتبنى معايير عالمية جديدة في تصميم المرافق العامة تهدف إلى تعزيز الترابط الاجتماعي في "الفرجان" السكنية، مع ضمان التوازن بين جودة البنية التحتية والاستدامة البيئية، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية.