بلدية دبي تعتمد خطة رقابية وتشغيلية شاملة لاستقبال عيد الفطر

أعلنت بلدية دبي عن استكمال جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال خطة عمل متكاملة ترتكز على تكثيف الرقابة الميدانية والجولات التفتيشية في كافة أنحاء الإمارة. وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى ضمان أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يواكب الحركة التجارية النشطة والإقبال السياحي الكبير الذي تشهده دبي خلال هذه الفترة.