بلدية دبي تعتمد خطة رقابية وتشغيلية شاملة لاستقبال عيد الفطر

أعلنت بلدية دبي عن استكمال جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال خطة عمل متكاملة ترتكز على تكثيف الرقابة الميدانية والجولات التفتيشية في كافة أنحاء الإمارة. وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى ضمان أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء، بما يواكب الحركة التجارية النشطة والإقبال السياحي الكبير الذي تشهده دبي خلال هذه الفترة.
عززت الفرق الرقابية تواجدها في المواقع الحيوية، حيث نفذت زيارات شملت:
المؤسسات الغذائية: تفتيش 154 مؤسسة في مواقع الفعاليات ووجهات الجذب، إضافة إلى 50 منشأة في سوق الواجهة البحرية و72 في منطقة دبي للأغذية، مع التركيز الخاص على منتجات العيد كالحلويات والمكسرات.
قطاع الخدمات والتجميل: استهداف 300 صالون حلاقة رجالي، و100 مركز تجميل نسائي، و150 مقهى شيشة، لضمان تعقيم الأدوات ونظافة المرافق.
المنشآت الفندقية والترفيهية: الرقابة على 40 فندقاً و30 مركز لياقة، مع تدقيق خاص على سلامة أحواض السباحة وتوافر المنقذين، فضلاً عن فحص ألعاب الملاهي والفعاليات.
تعتمد البلدية في عملياتها على أنظمة تفتيش رقمية وحلول ذكية تتيح تحليل البيانات وفق تقييم المخاطر، مما يسرّع إصدار التقارير والمعالجة الفورية. كما تعمل الفرق المتخصصة في المنافذ الجمركية على مدار الساعة لتدقيق الشحنات الغذائية المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل دخولها الأسواق.
حددت البلدية عدداً من الشواطئ لاستقبال العائلات فقط خلال العيد (جميرا 1، 2، 3، وأم سقيم 1، 2). كما تشهد الحدائق العامة (مشرف، الممزر، وزعبيل) فعاليات "موسم الولفة" وعروضاً حية بين الساعة 4:00 و7:00 مساءً.
لأول مرة: تستضيف حديقة نزوه فعاليات تراثية وورشاً تفاعلية بمشاركة شخصيتي (مدهش ودانة).
مدينة الطفل: تقدم برامج ترفيهية ومسابقات وتوزيع هدايا خلال اليومين الأول والثالث من العيد.
تدعو بلدية دبي الجمهور الكريم إلى اتباع الممارسات الصحية السليمة، وتدعوهم للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر تطبيق Dubai 24/7 أو الاتصال بالرقم المجاني 800900 المتاح على مدار الساعة.