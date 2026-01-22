بلدية دبي تطلق مبادرة الصالات الرياضية المتنقلة في الحدائق العامة

سيتمكن سكان دبي قريباً ممارسة التمارين الرياضية في صالات رياضية متنقلة في بعض الحدائق والمواقع الخارجية. حيث أعلنت بلدية دبي عن فتح باب تقديم الطلبات لتشغيل مرافق رياضية بنظام الحاويات (Container-style gym) في ثلاثة مواقع.
وقد تضمن الإعلان قائمة بالمواقع التي ستحصل على هذه الصالات الرياضية الخارجية، وهي: حديقة بحيرة الخوانيج، وحديقة البرشاء جنوب، وكورنيش الممزر.
استهدف الإعلان المتقدمين من المستثمرين أو الجهات المهتمة بالفرص الاستثمارية، بما في ذلك المواطنون والمقيمون والشركات الخاصة. علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 25 يناير 2026.
يمكن للأطراف المهتمة تقديم طلباتها عبر الرابط التالي: investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity