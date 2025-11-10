بلدية دبي تطلق أول ماجستير مصغّر في استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن استشراف المستقبل لم يعد خيارًا بل مسؤولية تدعم الجاهزية للمستقبل وتعزز كفاءة اتخاذ القرار. وأضاف: "نعمل من خلال هذا البرنامج على تمكين القيادات البلدية من تبني أساليب تفكير استباقي قادرة على صناعة المستقبل، بما يتماشى مع رؤيتنا لبناء منظومة مؤسسية مرنة وحوكمة أكثر فاعلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة الحياة والاستدامة".