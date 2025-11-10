بلدية دبي تطلق أول "حاضنة للرشاقة المشتركة" على مستوى حكومة الإمارة

في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية في دبي، أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة "حاضنة الرشاقة المشتركة"، التي تحمل اسم "Gov² Agility Connect". وتهدف المبادرة، التي أُطلقت ضمن فعاليات "أسبوع مستقبل المدن"، إلى تكريس مفهوم التكامل الحكومي، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتفعيل الاستباقية، لتدعم بذلك جاهزية الإمارة وسرعتها الفائقة في الاستجابة للتحديات المستقبلية واغتنام الفرص المشتركة، مع تسريع عملية اتخاذ القرارات بناءً على بيانات حكومية موحدة.
جاء الإعلان عن هذه المبادرة المحورية خلال "أسبوع مستقبل المدن"، الذي نظمته بلدية دبي بالتعاون مع متحف المستقبل يومي 10 و 11 نوفمبر، وشهد حضوراً نخبوياً من قادة الفكر والخبراء وصناع القرار محلياً وعالمياً، بهدف استشراف مستقبل التخطيط الحضري وسبل تعزيز مرونة المدن.
تكامل مُضاعف وأثر مُتسارع
ترتكز تسمية المبادرة، "Gov² Agility Connect"، على دلالات عميقة تعكس رؤية دبي الطموحة:
"Gov²": يرمز إلى مضاعفة الأثر والقيمة الناتجة عن التعاون والتكامل الحكومي المشترك.
"Agility": يشير إلى متطلبات الاستجابة السريعة للمتغيرات والأزمات والفرص المتجددة.
"Connect": يعبر عن ترسيخ مبدأ "الحكومة الواحدة" وتبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وتعكس الحاضنة التزام بلدية دبي الراسخ بتبني أرقى معايير الرشاقة المؤسسية، لضمان قدرة عالية على التعامل مع المتغيرات بكفاءة، مما يسرّع اتخاذ القرار ويحسّن جودة الخدمات عبر نهج حكومي تكاملي موحد.
شراكات استراتيجية لبناء مدينة الغد
دعماً لمستهدفات المبادرة وتفعيلاً لمرحلتها الأولى، وقعت بلدية دبي مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الحكومية الرائدة، لضمان تحقيق قيمة مضافة في مجالات حيوية:
مؤسسة دبي للمستقبل: للارتقاء بجمالية وجاذبية المدينة ودعم سياسة تجميلها.
سلطة دبي للتطوير، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: للتعاون في تطوير بيانات المباني المتكاملة، لدعم ابتكار حلول متقدمة في التخطيط الحضري.
هيئة الصحة بدبي: لتعزيز الصحة العامة عبر الرصد المبكر لبيانات الأمراض المشتركة والمنقولة عبر آفات الصحة العامة.
قيادات تؤكد الرؤية: دبي نموذج عالمي للمرونة
أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن المبادرة تجسد التزام البلدية بتعزيز التكامل الحكومي وتحقيق رؤى حكومة دبي نحو صياغة مستقبل حضري أكثر تكاملاً وشمولية. وشدد سعادته على أن الرؤية تهدف لجعل دبي "المدينة المستقبلية النموذجية الأكثر جاهزية ومرونة على مستوى العالم".
من جانبه، أشار سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن هذه الشراكة تعزز توظيف أدوات التفكير التصميمي والتخطيط الاستشرافي للارتقاء بريادة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل، مع التركيز على جودة حياة سكانها.
كما نوّه سعادة الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، بالتزام السلطة بتعزيز المرونة وسهولة مزاولة الأعمال، والمساهمة الفاعلة في المبادرة بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
فيما أكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تبني رؤية دبي في أن تكون "نموذجاً عالمياً للمرونة والتكامل المؤسسي" من خلال توظيف الخبرات والبيانات لدعم التخطيط الحضري.
بدوره، أوضح سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، أن دعمهم للمبادرة يهدف إلى تفعيل التقنيات الحديثة في مجالات البناء وإدارة المدن، بما يخدم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندتها الاقتصادية D33.
واختتم الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي، بالتأكيد على أن "حاضنة الرشاقة المشتركة" تمثل خطوة نوعية لترسيخ مبدأ الحكومة الواحدة، وتعزيز استجابة دبي للتحديات المستقبلية من خلال التحليل الذكي للبيانات وتكامل الخدمات.