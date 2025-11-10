بلدية دبي تطلق أول "حاضنة للرشاقة المشتركة" على مستوى حكومة الإمارة

في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها على مستوى الجهات الحكومية في دبي، أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة "حاضنة الرشاقة المشتركة"، التي تحمل اسم "Gov² Agility Connect". وتهدف المبادرة، التي أُطلقت ضمن فعاليات "أسبوع مستقبل المدن"، إلى تكريس مفهوم التكامل الحكومي، وتعزيز المرونة المؤسسية، وتفعيل الاستباقية، لتدعم بذلك جاهزية الإمارة وسرعتها الفائقة في الاستجابة للتحديات المستقبلية واغتنام الفرص المشتركة، مع تسريع عملية اتخاذ القرارات بناءً على بيانات حكومية موحدة.