بلدية دبي تحوّل سكان الإمارة إلى شُركاء استشرافيين عبر قناة واتساب

في خطوة تؤكد ريادتها العالمية في تبني الاستباقية، أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة "إشارات المستقبل – مرصد دبي المجتمعي". تعد هذه المبادرة أول قناة تواصل مؤسسية على الإطلاق عبر تطبيق "واتساب" مصممة خصيصاً لتمكين سكان دبي وزوارها، الذين يزيد عددهم عن 3.8 مليون شخص، من المساهمة الفعالة والمباشرة في عمليات الاستشراف الإستراتيجي للمدينة، محولةً بذلك المتعاملين إلى شركاء فاعلين في صناعة مستقبل دبي.