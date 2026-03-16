بلدية العين ترفع جاهزية مرافقها البيطرية والمسالخ لاستقبال عيد الفطر

كثّفت الفرق الرقابية والبيطرية في سوق العين المركزي للمواشي حملاتها التفتيشية على الحظائر والمرافق المختلفة، للتأكد من التزام التجار وأصحاب الحظائر بالاشتراطات الصحية ومعايير الرفق بالحيوان، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص البيطري على جميع الحيوانات الواردة إلى السوق، ومنع دخول أي حيوانات غير مطابقة للمعايير الصحية أو المصابة بالطفيليات. ويأتي ذلك في إطار استعدادات بلدية مدينة العين لاستقبال عيد الفطر المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات بلدية عالية الكفاءة تسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة، بما يضمن تجربة منظمة وآمنة لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد.

وأوضح حسن الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية أن البلدية رفعت جاهزية المسالخ عبر تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمرافق والمعدات وخطوط الإنتاج، والتأكد من كفاءة أجهزة الذبح والتقطيع وأنظمة التبريد، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة من أدوات الذبح والتجهيز ومواد التعقيم ومستلزمات الوقاية الشخصية، بما يضمن انسيابية العمل واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح خلال أيام العيد.

وأضاف أن البلدية عززت الكوادر العاملة في المسالخ من خلال زيادة أعداد الأطباء البيطريين والقصابين والعمال بالتنسيق مع الشركات المشغلة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش توعوية للعاملين حول متطلبات الذبح الشرعي وإجراءات السلامة المهنية والاشتراطات الصحية، بما يسهم في ضمان سلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين