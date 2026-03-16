بلدية العين ترفع جاهزية مرافقها البيطرية والمسالخ لاستقبال عيد الفطر

كثّفت الفرق الرقابية والبيطرية في سوق العين المركزي للمواشي حملاتها التفتيشية على الحظائر والمرافق المختلفة، للتأكد من التزام التجار وأصحاب الحظائر بالاشتراطات الصحية ومعايير الرفق بالحيوان، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص البيطري على جميع الحيوانات الواردة إلى السوق، ومنع دخول أي حيوانات غير مطابقة للمعايير الصحية أو المصابة بالطفيليات. ويأتي ذلك في إطار استعدادات بلدية مدينة العين لاستقبال عيد الفطر المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات بلدية عالية الكفاءة تسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة، بما يضمن تجربة منظمة وآمنة لسكان المدينة وزوارها خلال أيام العيد.
وأوضح حسن الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية أن البلدية رفعت جاهزية المسالخ عبر تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمرافق والمعدات وخطوط الإنتاج، والتأكد من كفاءة أجهزة الذبح والتقطيع وأنظمة التبريد، إضافة إلى توفير الكميات اللازمة من أدوات الذبح والتجهيز ومواد التعقيم ومستلزمات الوقاية الشخصية، بما يضمن انسيابية العمل واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح خلال أيام العيد.
وأضاف أن البلدية عززت الكوادر العاملة في المسالخ من خلال زيادة أعداد الأطباء البيطريين والقصابين والعمال بالتنسيق مع الشركات المشغلة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش توعوية للعاملين حول متطلبات الذبح الشرعي وإجراءات السلامة المهنية والاشتراطات الصحية، بما يسهم في ضمان سلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين
من جانبها أوضحت الدكتورة منى عبدالرزاق الشرع، رئيس قسم الرقابة والرفق بالحيوان بالإنابة، أن الاستعدادات الصحية في سوق العين للمواشي شملت تكثيف عمليات الرش ومكافحة الطفيليات داخل الحظائر، وتنظيم حركة دخول شحنات المواشي إلى السوق، إضافة إلى تطبيق إجراءات تتبع الحيوانات وتنفيذ حملات توعوية لأصحاب الحظائر والتجار حول متطلبات النظافة العامة والاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها، بما يعزز سلامة المنتجات الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة. وفي هذا السياق كثّفت الفرق المختصة عمليات التعقيم داخل المسالخ ومحيطها، إضافة إلى تكثيف برامج مكافحة آفات الصحة العامة، والتأكد من كفاءة أنظمة الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وآليات التخلص الآمن من المخلفات، بما يتماشى مع أفضل المعايير البيئية والصحية.
كما حددت بلدية مدينة العين مواعيد العمل في المسالخ خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان استمرارية تقديم خدمات الذبح والفحص البيطري قبل الذبح وبعده وفق أعلى المعايير الصحية. حيث تعمل مسالخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع يومياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما تكون ساعات العمل يوم الجمعة من السادسة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً، ومن الثانية والنصف مساءً حتى السابعة مساءً. أما مسالخ التجاري ومساكن ومفقر-1 والفقع فتستقبل المتعاملين يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة مساءً، فيما تكون ساعات العمل يوم الجمعة من السادسة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً.