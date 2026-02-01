بلدية الشارقة تلاحق الأنشطة المخالفة في المزارع

كثفت بلدية الشارقة حملات التفتيش على المزارع التي تبين أنها تنتهك اللوائح، كجزء من حملة أوسع تهدف إلى ضمان استخدام الأراضي الزراعية فقط للأغراض المخصصة لها وبما يتماشى مع القوانين المعتمدة.

تنفذ حملة التفتيش لجنة خاصة مكلفة بإزالة المخالفات في المزارع بجميع أنحاء الشارقة، بناءً على توجيهات القيادة التنفيذية للإمارة. وقال المسؤولون إن الهدف هو الحد من الأنشطة غير المصرح بها، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على المظهر الحضري والبيئي للشارقة.

خلال الزيارات الميدانية الأخيرة، قامت اللجنة بتفتيش عدد من المزارع في منطقة الزبير بمدينة الشارقة، للتحقق من الامتثال للوائح وتحديد أي سوء استخدام للأراضي أو أنشطة غير مرخصة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع كيه تي على قنوات واتساب.

وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش هي جزء من الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المزارع في مختلف مناطق الإمارة، وليست زيارات لمرة واحدة. وقامت اللجنة بمراجعة الظروف في الموقع، وتسجيل الملاحظات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية عند الضرورة، بما يتماشى مع صلاحياتها.