بلدية الشارقة تلاحق الأنشطة المخالفة في المزارع

كثفت بلدية الشارقة حملات التفتيش على المزارع التي تبين أنها تنتهك اللوائح، كجزء من حملة أوسع تهدف إلى ضمان استخدام الأراضي الزراعية فقط للأغراض المخصصة لها وبما يتماشى مع القوانين المعتمدة.
تنفذ حملة التفتيش لجنة خاصة مكلفة بإزالة المخالفات في المزارع بجميع أنحاء الشارقة، بناءً على توجيهات القيادة التنفيذية للإمارة. وقال المسؤولون إن الهدف هو الحد من الأنشطة غير المصرح بها، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على المظهر الحضري والبيئي للشارقة.
خلال الزيارات الميدانية الأخيرة، قامت اللجنة بتفتيش عدد من المزارع في منطقة الزبير بمدينة الشارقة، للتحقق من الامتثال للوائح وتحديد أي سوء استخدام للأراضي أو أنشطة غير مرخصة.
وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش هي جزء من الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المزارع في مختلف مناطق الإمارة، وليست زيارات لمرة واحدة. وقامت اللجنة بمراجعة الظروف في الموقع، وتسجيل الملاحظات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية عند الضرورة، بما يتماشى مع صلاحياتها.
قاد عمليات التفتيش خالد بن فلاح السويدي، مدير إدارة خدمة العملاء ببلدية الشارقة ورئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية.
كما أثنت السلطات على أصحاب المزارع الذين يستخدمون أراضيهم بمسؤولية. وأشار السويدي إلى أن المزارع في الشارقة مخصصة بشكل أساسي للزراعة وتربية الحيوانات المسموح بها، بطرق تفيد الملاك وتدعم أهداف الأمن الغذائي. وقال إن العديد من المزارع التي تمت زيارتها خلال الحملة كانت تستثمر بـ “الطريقة الصحيحة والمثلى”، وتنتج الخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية التي تزود السوق المحلي.
وقال: “تعكس هذه الأمثلة الإيجابية التزام الملاك بدعم الأمن الغذائي المحلي والمساهمة في الاكتفاء الذاتي في الإمارة”، مضيفاً أن مثل هذه الجهود تستحق التقدير.
ومع ذلك، كشفت عمليات التفتيش أيضاً عن مزارع تحتاج إلى تصحيح وضعها لتتوافق مع الأغراض التي منحت من أجلها الأرض. وفي هذه الحالات، اتخذت اللجنة الخطوات التنظيمية المطلوبة وقدمت المشورة للملاك حول كيفية معالجة المشكلات والامتثال للقواعد القائمة.
وشددت السلطات على أن جولات التفتيش ستستمر، مع التركيز على ضمان عدم استخدام المزارع لأغراض غير مصرح بها ومعالجة أي انتهاكات على الفور. وقال المسؤولون إن الهدف طويل الأمد هو تشجيع الاستثمار السليم، والقضاء على الممارسات السلبية، وتعزيز المعايير البصرية والبيئية الشاملة للشارقة.
