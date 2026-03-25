بلدية الشارقة تطلق حملة موسعة لتعقيم تجمعات مياه الأمطار ومكافحة الآفات

في إطار جهودها الميدانية المستمرة لمعالجة آثار المنخفض الجوي الأخير وضمان أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ، أطلقت بلدية مدينة الشارقة حملة واسعة النطاق لتعقيم ومعالجة تجمعات مياه الأمطار الراكدة.
تهدف هذه المبادرة إلى الحد من انتشار آفات الصحة العامة، وخاصة البعوض، من خلال التعامل مع المياه الراكدة والبرك التي تخلفها الأمطار. ويعكس هذا الجهد التزام البلدية بتقديم خدمات عالية الجودة للسكان مع تعزيز المعايير الصحية والبيئية.
قامت البلدية بنشر فرق متخصصة تضم مهندسين وفنيين وعمالاً، مزودين بمجموعة من المعدات والآليات لمراقبة وتتبع مناطق تراكم المياه. ويتم اتخاذ إجراءات فورية لتطهير وتعقيم هذه المناطق باستخدام مواد آمنة لا تشكل خطراً على صحة الإنسان.
تأتي هذه الجهود كجزء من العمليات الميدانية المستمرة التي تُنفذ بموجب خطط استباقية واستراتيجيات جاهزية شاملة للتعامل مع التقلبات الجوية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.
في ضوء هطول الأمطار، شددت سلطات الصحة العامة على أهمية التدابير الوقائية للحد من تكاثر البعوض وحماية صحة المجتمع. وقد حث مركز أبوظبي للصحة العامة السكان على اتباع الإجراءات التالية:
إزالة أي حاويات يمكن أن تتجمع فيها المياه وتغطية خزانات المياه بإحكام.
التأكد من نظافة المصارف ومنافذ تكييف الهواء.
تجنب ترك الأغراض والمعدات في الخارج دون غطاء.
تفريغ أي مياه راكدة خلال 24 إلى 48 ساعة.
تنظيف وتطهير المناطق المتأثرة والتخلص من النفايات التي قد تجمع المياه.
ضرورة الإبلاغ عن تجمعات المياه الراكدة الكبيرة للجهات المختصة.
تأتي هذه التحركات وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها الدولة، حيث سجلت مناطق متفرقة هطول أمطار غزيرة شملت أبوظبي ودبي والشارقة ومناطق أخرى. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع طقساً غائماً جزئياً إلى غائم اليوم 25 مارس، مع تشكل سحب ركامية تؤدي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.