بلدية الشارقة تحذر من شراء السلع الرخيصة من الأسواق غير القانونية

وفي يونيو من هذا العام، كشفت السلطات الإماراتية عن تسجيل ما يصل إلى 620 مخالفة في أكثر من 4000 جولة تفتيشية أجريت في الأسواق المحلية منذ عام 2023. وتم ضبط مئات المنتجات المقلدة والمزيفة وضبط المخالفين.

وفي رأس الخيمة، ضبطت الجهات المختصة مستودعين مليئين بصناديق تحتوي على كميات هائلة من الشامبو وأحمر الشفاه ومنتجات التجميل الأخرى من بعض العلامات التجارية وتبين أنها مقلدة، وبلغت قيمة المواد المصادرة 23 مليون درهم.