بلدية الشارقة تحذر من شراء السلع الرخيصة من الأسواق غير القانونية
على الرغم من بحث السلطات الإماراتية المستمر عن الباعة الجوالين الذين يعملون بصورة غير قانونية والمتاجر المؤقتة غير المصرح بها، إلا أنه من الممكن أنه لا يزال هناك عدد منهم يعمل في البلاد.
وفي يوم الخميس، حذرت بلدية الشارقة السكان من شراء السلع من هذه الأسواق "غير المنظمة".
وقالت الهيئة إن الباعة غير القانونيين عادة مايبيعون السلع بأسعار منخفضة جداً ولكن لا يوجد ما يضمن أنها آمنة للاستخدام.
وقالت البلدية إن مثل هذه المنتجات غالباً ما تكون "مقلدة أو منتهية الصلاحية"، وأضافت "يجب أن لا تغريك الأسعار المنخفضة على حساب سلامتك وأمان عائلتك".
وفي يونيو من هذا العام، كشفت السلطات الإماراتية عن تسجيل ما يصل إلى 620 مخالفة في أكثر من 4000 جولة تفتيشية أجريت في الأسواق المحلية منذ عام 2023. وتم ضبط مئات المنتجات المقلدة والمزيفة وضبط المخالفين.
وفي رأس الخيمة، ضبطت الجهات المختصة مستودعين مليئين بصناديق تحتوي على كميات هائلة من الشامبو وأحمر الشفاه ومنتجات التجميل الأخرى من بعض العلامات التجارية وتبين أنها مقلدة، وبلغت قيمة المواد المصادرة 23 مليون درهم.