بلدية الشارقة تحذر الجمهور من روابط الاستجابة السريعة المزيفة

أصدرت بلدية الشارقة يوم الخميس تحذيراً للسكان، تحثهم فيه على توخي الحذر عند دفع الرسوم أو طلب الخدمات البلدية عبر الإنترنت.
وقالت البلدية إنه لمنع الاحتيال، يجب تجنب مسح رموز الاستجابة السريعة (QR codes) أو الدخول إلى الروابط من مصادر مجهولة. ففي حال عدم اليقظة، يمكن أن يؤدي مسح أو فتح روابط غير معروفة إلى تعريض المعلومات الشخصية والمالية للاحتيال المحتمل عبر الإنترنت.
ويُنصح السكان باتباع بعض تدابير السلامة لتجنب هذه المخاطر:
التحقق دائماً من طريقة الدفع أو الخدمة قبل استخدامها.
عدم إدخال البيانات الشخصية أو المالية أبداً عبر روابط أو رموز QR غير موثقة.
استخدام القنوات الرسمية المعتمدة فقط من قبل البلدية للحصول على الخدمات.
ويأتي تحذير بلدية الشارقة في أعقاب تنبيهات مماثلة أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وشركة "باركين"، بعد ظهور عملية احتيال عبر رموز QR في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع في ديسمبر.
وحثت كلتا الجهتين السكان ومستخدمي الطرق على تجنب مسح رموز QR أو النقر على الروابط الصادرة من مصادر مشبوهة أو غير رسمية. وأكدتا أنه تم إزالة جميع رموز QR الاحتيالية التي تم رصدها من أعمدة لوحات المواقف، كما تم تحديث أي رموز تم إساءة استخدامها لتوجيه المستخدمين إلى الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات.
وحذرت السلطات من أن هذه الممارسات قد تُستخدم لتضليل المستخدمين أو توجيههم إلى مواقع التصيد الاحتيالي. وجاء في التنبيه: "لذا يُنصح المستخدمون بالتحقق دائماً من طرق الدفع قبل المتابعة، والامتناع عن إدخال أي معلومات شخصية من خلال روابط أو رموز QR غير موثقة".
كما شجعت هيئة الطرق والمواصلات وشركة "باركين" الجمهور على الاعتماد حصرياً على قنوات الدفع المعتمدة والمعترف بها، بما في ذلك التطبيقات الذكية الرسمية، وخدمات الرسائل النصية القصيرة، وأجهزة الدفع المخصصة. كما تم حث السكان على الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة يتم العثور عليها في الممتلكات العامة عبر القنوات الرسمية للمساهمة في تعزيز الوعي وحماية أمن المستخدمين.
وتحث بلدية الشارقة السكان الذين يواجهون روابط أو رموز QR مشبوهة تتعلق بالخدمات البلدية على الإبلاغ عنها فوراً من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 993.
ولمساعدة المتعاملين، قدمت الهيئة أيضاً قنوات الخدمة المعتمدة:
تطبيق الشارقة الرقمية
الموقع الرسمي: www.shjmun.gov.ae
خدمة دفع مواقف السيارات عبر الرسائل النصية القصيرة: عبر 5566
أجهزة وأنظمة الدفع المعتمدة