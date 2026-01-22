بلدية الشارقة تحذر الجمهور من روابط الاستجابة السريعة المزيفة

وحثت كلتا الجهتين السكان ومستخدمي الطرق على تجنب مسح رموز QR أو النقر على الروابط الصادرة من مصادر مشبوهة أو غير رسمية. وأكدتا أنه تم إزالة جميع رموز QR الاحتيالية التي تم رصدها من أعمدة لوحات المواقف، كما تم تحديث أي رموز تم إساءة استخدامها لتوجيه المستخدمين إلى الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات.