"بلا استثناء"..الإمارات تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان

طالبت الإمارات بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان، مؤكدة على أهمية بيان مجموعة الرباعية الأخير الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الذي اندلع عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في مدينة الفاشر السودانية يوم الجمعة، قال جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: "يجب على الأطراف المتحاربة أن توقف عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية، ويتعين على المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع، بلا استثناء."

وأدى سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر إلى ترسيخ سيطرتها على منطقة دارفور في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف مع الجيش السوداني.

وأبلغت نساء فارّات من المدينة عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج، بينما وصف آخرون مدنيين يُطلق عليهم الرصاص في الشوارع ويتعرضون للهجوم بالطائرات المسيّرة.

ذكرت هيئة الأمم المتحدة أنها ستنظر في طلب لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي أثناء سقوط مدينة دارفور بيد قوات الدعم السريع.

وشدد المشرخ على أن "الأهوال على الأرض تؤكد فقط أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب الأهلية"، مؤكداً في الوقت نفسه على بيان "الرباعية" الأخير الذي يقدم خارطة طريق نهائية لإنهاء هذا الصراع. ويدعو البيان إلى هدنة إنسانية تؤدي فوراً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين.

تضم مجموعة الرباعية كلاً من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

(مع مدخلات من رويترز)