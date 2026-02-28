بكفاءة عالية.. احتواء حريق في نخلة جميرا وإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي للجمهور أن سلامتهم ستكون دائمًا في المقام الأول. وقالوا: "نحن معكم، نتابع التطورات لحظة بلحظة، وتتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لحماية وسلامة الجميع. حفظ الله بلادنا وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من كل سوء".