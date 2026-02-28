بكفاءة عالية.. احتواء حريق في نخلة جميرا وإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أكدت سلطات دبي وقوع حادث في مبنى بمنطقة نخلة جميرا. تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ على الفور وتم تأمين الموقع. وقد أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أن الحريق الناتج أصبح الآن تحت السيطرة.
أصيب أربعة أشخاص وتم نقلهم إلى مرافق طبية. تظل سلامة ورفاهية السكان والزوار هي الأولوية القصوى.
تواصل السلطات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور. ويُحث الجمهور على التزام الهدوء، والاعتماد فقط على المعلومات الموثوقة من المصادر الرسمية، والامتناع عن تداول مقاطع الفيديو أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. وسيتم تقديم المزيد من التحديثات فور توفرها.
أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي للجمهور أن سلامتهم ستكون دائمًا في المقام الأول. وقالوا: "نحن معكم، نتابع التطورات لحظة بلحظة، وتتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لحماية وسلامة الجميع. حفظ الله بلادنا وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من كل سوء".